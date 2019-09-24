ICAO大會今登場 美加澳德日英相繼發聲挺台灣

2019-09-24 11:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際民航組織（ICAO）大會每3年舉辦一次，第40屆大會今（24）在加拿大蒙特婁登場，台灣今年仍未能獲邀參與。除美國長期支持台灣參與，加拿大月初表態，今天上午澳洲、德國、日本與英國也相繼主動正面支持，強調排除特定成員，有損飛航安全與保障。

ICAO今天在加拿大登場，台灣2013年獲邀以貴賓身分與會，但在中國籍人士掌握秘書處的情況下，台灣在上一屆2016年及今年都未能獲邀。外交部今年呼應大會主旨，以「許一個無縫天空的未來，支持台灣加入ICAO」為主軸，製作宣傳影片與相關文宣，在國際間推廣此案。

在大會召開的今日，澳洲、德國與日本駐台機構，相繼透過文字、與轉發外交部「許一個無縫天空的未來」宣傳片等方式，主動表達支持台灣參與。

澳洲辦事處表示，認同全球飛航安全需要國際飛航社會所有積極會員的參與。

德國在台協會說，支持國際航空界所有成員積極參與國際民航組織論壇，為了政治目的而將一些成員排除在外，有損飛航安全與保障。

日本台灣交流協會則說，鑑於日本和台灣之間有多數定期直飛航班的現狀，從確保國際民用航空的安全與有秩序發展之務實觀點來看，「日本願意看到台灣以某種形式參加國際民航組織大會」。

英國在台辦事處則說，英國與國際合作夥伴已在2019年4月共同發表的「七大工業國外交部長公報」中明述，英國支持國際航空界內所有活躍的成員能夠實質參與國際民航組織論壇。因政治因素而排除某些成員在外，將危害國際航空安全保障。

而在此之前，美國國務院國際組織局首席副助卿摩爾早於7月初表示，美方將盡可能促成台灣參與ICAO大會等國際組織。加拿大外交部與駐台機構也在9月初表示，加拿大支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益。

相關表述均與今年4月G7外長會議公報類似，公報指出ICAO應接納所有國際飛航社群的積極成員實質參與，因政治理由排除一些成員參與將有損飛航安全。

外交部說，台灣有313條定期客貨運航線，每年提供175萬次航管架次服務，服務超過6890萬人次，這些都是台灣必須加入ICAO的理由及權益。同時，民航局也組成行動團前往蒙特婁，將與理念相近國家實質交流，傳達台灣訴求。

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