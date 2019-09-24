飛安無國界！法國在台協會與議員挺台參與ICAO

2019-09-24 20:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際民航組織大會（ICAO）今天登場，台灣卻被拒於門外。法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-François CESARINI）今天表示，健康或民航安全都是不涉及國界的議題，「法國都應該支持台灣參與」。法國在台協會今天也正面表態說，「因政治因素而排除某些成員，將危害國際航空安全保障」。

塞沙里尼率領法國國民議會6人議員團，今在立法院長蘇嘉全陪同下參觀立法院，也進入議場。

塞沙里尼會後接受媒體訪問，對於台灣參與國際組織遭排拒一事表達說，他曾在巴黎動員許多議員，連署支持台灣參與世衛組織（WHO），因為WHO涉及健康議題，而健康是沒有國界的，民航安全也是一樣，他強調，「不涉及國界的議題，法國都應該支持台灣參與」。

塞沙里尼是堅定台灣友人，曾多次表達支持台灣參與國際組織，包括針對國際刑警組織（INTERPOL），他說，預防犯罪需要跨國界合作，不能以政治觀點排除台灣參與。或例如今年4月塞沙里尼與歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）、台英國會友台小組共同主席伊凡斯（Nigel Evans）與羅根（Lord Rogan）及德國國會友台小組主席威爾胥（Klaus-Peter Willsch），首次聯名致函WHO幹事長譚德塞博士，呼籲邀請台灣出席世衛大會。

法國在台協會今天也透過官方臉書表態ICAO議題說，「法國的立場與G7夥伴一致，如2019年4月6日在法國聖馬洛迪納爾市所共同發表的《7大工業國外交部長公報》所明述的，我們支持國際航空界內所有活躍的成員能夠實質參與國際民航組織論壇。因政治因素而排除某些成員在外，將危害國際航空安全保障」。

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