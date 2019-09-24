法議會友台小組參觀立院 主席塞沙里尼：感覺很安靜

2019-09-24 20:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院長蘇嘉全今邀請法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-François CESARINI）所率領的議員團參觀立法院，也進入議場。塞沙里尼受訪說，台灣民主讓他內心悸動，證明兩國在民主上是兄弟之邦；他也打趣說，參觀台灣立法院「感覺很安靜」，笑問「在法國我們是非常嘈雜的，也許這邊也會如此？」

立法院院會今天下午進行審計長報告107年度中央政府總決算審核報告並備詢。在會議尾聲，蘇嘉全親自帶領塞沙里尼一行6人抵達立院，導覽參觀，並進入議場二樓旁聽席旁聽會議進行。

主持院會的副院長蔡其昌在散會前，向在場官員與立委介紹嘉賓來訪，議場兩側大螢幕並亮出台灣與法國國旗，以及中文與法文雙語歡迎詞，「祝福台法國會友誼長存」，全場並掌聲歡迎。

議員團一行人並於散會後進入議場一樓參觀，並由蘇嘉全親自解說席位分配與設備功能等，氣氛熱絡。

塞沙里尼去年在法國國民議會歡迎「台灣立法院長蘇嘉全」，創下兩國互動首例。塞沙里尼今天會後受訪時說，上次歷史性的拜會是蔡總統外交施政的成果，表現出台灣對外的開放，「我們也要讓法國政府知道，法國不只是中國的友人，也是台灣的友人」。

塞沙里尼說，這次的互訪是雙方友誼延續的表現，這幾天他深刻體驗台灣民主使他「內心悸動」。他也打趣說，剛剛參觀台灣立法院「感覺很安靜」，笑問「在法國我們是非常嘈雜的，也許這邊也會如此？」

塞沙里尼說，不論是表決或討論議程，國民議會與立法院有很多類似之處，「這也證明為何在民主上可以說兩國是兄弟之邦」；不同點則是法國總統不能到國民議會，但台灣總統若受到立法院長邀請，能到國會做國情諮詢。

塞沙里尼也主動補充說，法國國民議會是法國大革命的產物、是法國民主的開始，他做為國民議會一員，非常高興能見證台灣民主。談及台灣特殊的國際處境，他也鼓勵說，「我知道這非常不容易，但我保證，自由終將勝利！」

議員團包括議雷侯（Stéphane CLAIREAUX）、米歇爾（Monica MICHEL）、朵瑪（Valérie THOMAS）、巴卡麗（Delphine BAGARRY）及碧朵拉（Claire PITOLLAT）等人，訪團於9月23日至26日訪問台灣，民進黨立委鄭麗君與外交部歐洲司司長姜森今天也陪同訪團參觀立法院。

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