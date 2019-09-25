美眾院議長宣佈展開正式彈劾調查 川普：獵巫

2019-09-25 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨籍眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）在當地時間24日下午宣布，將正式啟動彈劾美國總統川普的正式調查，理由是有報導稱川普尋求烏克蘭幫助抹黑政治對手、民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）。

綜合媒體報導，裴洛西在與民主黨國會議員舉行閉門會議後表示，到了緊要關頭，決定性時刻，真相就是這一切的意義所在，將正式啟動彈劾總統的調查，稱川普的舉動破壞國家安全並違反美國憲法，總統必須承擔責任，沒有人可以凌駕於法律之上。

川普在推特上指出，在聯合國如此重要的一天，如此多的工作和如此多的成功，而民主黨人故意用更多的政治迫害和垃圾新聞來破壞和貶低這一天，並稱民主黨的行為是「總統級騷擾」。川普還說，他們從未看過通話紀錄，完全是政治迫害，國務卿龐皮歐已經獲得烏克蘭許可，可以公布與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通話內容，「他們也知道這沒什麼大不了的，這完全是民主黨的獵巫行為。」

此前，美國媒體揭露川普今夏曾致電澤倫斯基，並多次施壓基輔當局，要求重啟調查美國前副總統拜登次子杭特（Hunter Biden）與烏克蘭布里斯瑪（Burisma）天然氣公司的關係；川普認為，拜登在副總統任內曾施壓基輔當局，要求開除一名調查杭特在布里斯瑪獨立董事會任職情況的檢察官。值得注意的是，拜登目前是美國民間呼聲最高的2020年民主黨總統候選人。

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