造假影片抹黑裴洛西 川普轉推嘲笑

2019-05-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕與美國總統川普不睦的民主黨籍眾議院議長裴洛西，近日頻遭刻意竄改的影片抹黑攻擊，先是有保守派團體放慢她演說影片的語速，使她看似酒醉口齒不清，稍後又有親川普媒體疑似透過剪接手法，讓裴洛西講話跳針。才剛痛罵過裴洛西「起肖」的川普，馬上轉推這則新聞，嘲笑七十九歲的裴洛西講話結巴。

第一段造假影片是以裴洛西廿二日在華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）發言的影片為基礎；率先踢爆此事的華盛頓郵報說，身穿寶藍色洋裝的裴洛西的發言，被刻意以只有真實發言七十五％的速度放慢，她的聲音因此變得低沉扭曲，彷彿喝醉。竄改影片源自一個名為「政治監督」（Politics WatchDog）的保守派團體，在網路上已被分享數萬次。

竄改影片引發政府與民眾憤怒，要求社群媒體將其移除。YouTube迅速採取行動撤下影片，「推特」則不願置評。

親川普媒體 疑剪接影片醜化

就在此時，親川普的福斯財經頻道疑似參戰，在報導裴洛西廿三日於國會山莊召開記者會，論及川普不配合國會調查「通俄門」的新聞時，疑似以剪接方式，讓身穿粉紅色洋裝的裴洛西說話結巴，還多次重播裴洛西說到「三件事」時，只豎起兩根指頭的出糗片段，疑似在幫稍早的竄改影片洗白。

對照其他媒體的畫面，裴洛西在記者會上發言生動，有時照稿念，有時與記者一來一往，即使口誤也會更正。例如，當她口出「三件事」，卻只豎起兩根指頭時，便很快地加以更正。川普廿四日推文，轉推福斯這則報導，還以大寫字母嘲笑裴洛西在記者會上講話結巴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法