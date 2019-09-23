女模控GUCCI消費精神病患 伸展台上突抗議

2019-09-23 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕知名義大利時尚品牌GUCCI昨（22）日於米蘭時裝週展出2020春夏新品，卻以「輸送帶運送精神病患」的意象開場惹議，模特兒泰恩瓊斯（Ayesha Tan-Jones）在伸展台上突發抗議，舉起雙手掌心中寫著預藏的標語「精神健康並非時尚」引起各界關注。

綜合外媒報導，聞名全球的年度米蘭時裝週（Milan Fashion Week）近日再起，義大利時尚品牌GUCCI也於昨（22）日展出2020年春夏新品，不料GUCCI開場的意象卻令泰恩瓊斯不滿，指控GUCCI涉嫌消費精神病患。

報導指出，GUCCI今年選用「超現實主義」感的開場，以輸送帶將身穿「拘束衣」（straitjackets）改造的時裝、眼神呆滯的模特兒一一送出，這個安排引起其中一名模特兒泰恩瓊斯強烈不滿，在輸送過程中舉起預先寫在掌心的抗議標語：「精神健康並非時尚」（Mental health is not fashion.）。

泰恩瓊斯隨後發出聲明表示：「身為一個藝術家兼模特兒，不僅我自己，我的家人、朋友也曾與憂鬱、焦慮、躁鬱和精神分裂等精神疾病奮戰過。我認為如GUCCI這種時尚大廠利用這種意象來作為短暫奪目的時裝秀主題，是非常傷人且麻木不仁的決定。」

她強調，更何況GUCCI使用拘束衣為啟發的時裝來影射精神病患，並以輸送帶將模特兒如工廠罐頭一樣送出，毫無品味可言。她說：「將這些與病魔奮戰的人視為宣傳，在現今資本主義社會販售衣物牟利，是庸俗且想像力貧瘠的表現，對於全球數百萬受此類疾病所擾的人而言，更是一種冒犯。」

對此，GUCCI創意總監米歇爾（Alessandro Michele）在記者會上解釋，他所構想的主題是「人性與制服」，是令人失去獨特性而遭到束縛和掩蓋，並成為匿名狀態並順從的「制服」，而他認為「拘束衣」就是最高層次的「制服」。

部分參與活動的名人，如演員暨模特兒尼夫（Hari Nef）也為GUCCI的概念辯護，她說：「這比較像是以激進方式表達『服從』的概念，而不是宣揚或美化精神疾病。」

GUCCI官方發言人則對外澄清稱，時裝秀開場所使用的制服和拘束衣，「僅用於時裝秀的概念表達，並不會對外販售」。

GUCCI也如往常地發出極具哲學性的新聞稿為所選用的概念辯護，引用法國哲學家傅柯（Michel Foucault）的「生命政治」（biopolitics）及權力微物理學（microphysics of powers）理論，解釋社會分子如何被權力核可，或在體制內受壓迫甚至變為隱形的存在。

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