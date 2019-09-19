比利時F-16墜毀法國 飛行員跳機逃生卡在電線上

2019-09-19 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕比利時空軍一架F-16戰機今（19）日墜毀於法國西部，2名飛行員在墜機前順利逃脫，但其中一人跳傘逃生時，被卡在高壓電線上。

綜合外媒報導，根據官方聲明，這架F-16原定從比利時前往法國海軍航空基地，但在法國布列塔尼（Britanny）大區的普呂維蓋鎮（Pluvigner）和朗多鎮（Landaul）之間墜落。

據報，戰機墜毀在一條公路上，現場冒出大火黑煙，消防員已趕到現場滅火，周圍居民已被疏散，所幸未造成地面任何人員傷亡，但據悉有房屋受損。

機上2名飛行員順利逃脫，一人安全獲救，一人在降落時卡在高壓電線上，緊急救援人員在中斷該地區電力後，已安全救下懸掛電線上2小時的飛行員，並送醫檢查。

官方表示，這架戰機並未裝載武器，大約100名警察在現場處理墜機事故並展開調查。

#VTMNIEUWS #BREAKING twee piloten Belgische F16 crash in Pluvigner （F） ongedeerd （tbc） - een van hen uit hoogspanningskabel gehaald （foto Thierry Creux） en onderweg naar ziekenhuis voor check - toestel uit Florennes was onderweg naar marinebasis Lann-Bihoué @VTMNIEUWS pic.twitter.com/THIGDsyzEl — Jo Buggenhout （@jobuggenhout） September 19, 2019

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