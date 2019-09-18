美眾院司委會彈劾聽證會 川普前競選主任將出席

2019-09-18 00:38

〔中央社〕美國聯邦眾議院司法委員會的民主黨議員今天將舉行首場正式聽證會，調查總統川普是否妨礙司法，他們稱之為彈劾調查聽證會，川普的前競選主任兼親信李萬度斯基預定出席作證。

路透社報導，儘管白宮試圖阻止李萬度斯基（Corey Lewandowski）出席，討論川普涉嫌妨礙司法單位調查俄羅斯干預2016年美國總統大選的相關情事，他今天仍將前往眾議院作證。

李萬度斯基在作證前推文說：「很高興有機會提醒美國人民，沒有（與俄國）勾結也沒有妨礙司法。有很多憤怒的民主黨人想要搞垮正當當選的總統。」

白宮昨天晚間指示李萬度斯基，不要討論川普在當選後與他之間的談話，其中包括兩人有一次在白宮的對話，民主黨人認為這是川普妨礙司法且可能得要被彈劾的證據。

白宮也下令川普的前白宮幕僚波特（Rob Porter）和狄爾鮑（Rick Dearborn）不要出席聽證會。

民主黨籍的眾議院司委會主席納德勒（Jerrold Nadler）譴責白宮，認為這種「主張行政特權及絕對豁免權的作法驚人且危險」。

正在考慮競選聯邦參議員的李萬度斯基，將是繼前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）之後首位出席眾院司委會彈劾聽證會的證人。

穆勒今年7月出席眾議院聽證會，說明他對於俄國干預總統大選及川普涉嫌妨礙司法的調查。

穆勒針對俄國是否干預2016年美國總統大選進行將近2年的調查，並在今年3月完成「通俄門」調查報告，但報告沒有確定川普是否妨礙司法，也沒有證明川普無罪。

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