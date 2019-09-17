反送中》831太子站紀錄 消防處職員出面爆事後遭修改

2019-09-17 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵太子站在8月31日發生警察登車打人的事件，隨後無論是記者或是醫護人員都不得進入，受傷人數也再三改動，令外界產生極大的懷疑。繼日前立法會議員毛孟靜出面爆料後，立法會議員楊岳橋連同3名消防處職員召開記者會指出，當天消防處行動紀錄的文件，曾在事後遭到修改。

綜合香港媒體報導，楊岳橋今日在記者會上公開一份內部文件，連同有展示身分證明文件的消防處職員，針對8月31日消防控制中心與現場的通話紀錄作出說明。

紀錄顯示，原先被歸類為「傷勢嚴重」的3名傷者突然從紀錄中消失，且從凌晨0點36分到1點02分之間的紀錄完全空白，不但現場人員沒有作出任何回報，控制中心也完全沒有聯繫現場。消防處職員發現，當晚所有現場紀錄都顯示有9或10名傷者，而絕大部份記錄現場有7名傷者的紀錄，都曾在9月3日遭到修改。

根據內部文件，楊岳橋指出，至少有2項紀錄於9月10日凌晨被修改，亦即事發後10天，8月31日的行動紀錄遭到修改，被修改的內容與警方要求太子站7名傷者須轉送至荔枝角站有關。

楊岳橋表示，事件發生至今超過半個月，但公部門的解釋遠未能消除外界疑慮，促請警方、消防處以及醫管局交代，港鐵當日亦須公開當晚所有相關車站內外的監視器畫面，給社會一個真相。

立法會議員楊岳橋連同3名消防處職員召開記者會指出，當天消防處行動記錄的文件，在事後遭到修改。（圖擷取自臉書＿Alvin Yeung 楊岳橋）

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