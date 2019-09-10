反送中》堅稱沒死人 港鐵公開831部份車站監視畫面「截圖」

2019-09-10 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕8月31日香港地鐵太子站內警方驅散、逮捕示威者的執法至今仍被質疑，甚至有傳言指，當晚警方打死人。港鐵今日公佈部份監視器畫面的截圖，並表示，當日站內並無死亡報告。港鐵又指，由於監視器被損毀或塗汙，因此錄影畫面並不齊全。

有關當時「長時間關站」，根據港鐵今日發出的新聞稿內容 ，港鐵表示，太子站是8月31日當晚被損毀較嚴重的車站之一，並指，該車站需較長時間進行修復，需延至9月1日早上才能重新開放。

對於外界質疑的「站內傷者送醫」問題，港鐵表示，經警方評估當時太子站附近情況，做出「傷者不宜經該站出入口離開」的決定。港鐵是因應警方要求，安排一列特別不載客列車護送傷者由太子站前往荔枝角站，將7名傷者送往醫院救治。

對於「傷者人數」問題，港鐵指，油麻地站當晚曾有招喚一輛救護車。根據監視器畫面，消防處救護員在晚上11時31分將3名傷者以及1名乘客先後帶離油麻地站。另外，港鐵在新聞稿中整理了當晚事件發生的時間軸。

根據「立場新聞 」報導，香港警務處、消防處、醫管局及港鐵今日就8月31日太子站事件舉行聯合記者會，並在會上再度重申，當日站內並無死亡報告。

報導指，港鐵承認太子站內3部監視器損壞，並公開了26張錄影畫面截圖。不過，報導指出，港鐵公布的畫面並沒有涵蓋警方打人的情況，在趕走記者後的2小時內，也只有救護員抬走傷者的截圖，無法看清警方對被捕者所採取的行動。

據報導，當被質疑為何只提供監視器截圖而不是公開影片，以及從當晚10點56分鎮暴警察抵達太子站月台至11點04分列車駛離月台8分鐘站內的情況時，港鐵車務營運總監黃琨暐並沒有正面回應，僅表示在考量過乘客隱私後，決定公開這些截圖。

當被問及是否會擔心「越晚公布影片，民眾信心會越低」？黃琨暐稱，「錄影片段有限」，並非所有地方都能拍到。

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