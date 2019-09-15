反送中》831太子站民眾要真相 港鐵不公開影片：已交警調查

2019-09-15 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動，8月31日爆發港鐵太子站警察暴力鎮壓事件，多名民眾受傷，甚至傳出有傷者死亡的消息，過程疑點重重，但港鐵遲遲不肯公布完整的監視器影片，更加點燃港民怒火。港鐵行政總裁金澤培今日（15日）接受電視節目訪問表示，警方已透過法律程序取得「831太子站事件」的監視器影片複製檔案，並強調不應由港鐵單方面公開影片，以免擾亂警方調查工作。

根據《立場新聞》 報導，港鐵之前已經公開過26張 「831太子站事件」的監視器畫面截圖，但仍未能釐清案件疑點，港民一再要求應公開完整影片，但港鐵沒有回應。金澤培今日在節目上表示，除非有法院指示，否則港鐵不會主動公開831的監視器影片。

金澤培強調，只要資格符合的團體，都可以透過法律程序取得影片，「例如警方通過法院命令，取得這些錄影的複製檔」。金澤培認為，警方已展開調查工作，港鐵不應單方面公開監視器影片，以免擾亂調查。

金澤培指出，將成立200人的特遣隊，監看跳躍票閘口等違反《港鐵附例》的行為，治安問題則交由警方負責。他聲稱，港鐵有近90個車站遭到破壞，逾千公物、器材受損，預計要逾千萬元才能進行修繕工作。

對於港鐵配合警方行動關站的做法，金澤培表示，港鐵的應對措施是隨暴力、破壞程度而升級。他表示，近期港鐵運客量減少，乃因社會爭議影響民眾外出的意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法