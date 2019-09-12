反送中》消防：有警員稱831站內無傷者 警：溝通有狀況

2019-09-12 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕8月31日香港警方進入太子站無差別毆打乘客，其後又長時間封站，且有傷者人數混亂等情形，引發外界強烈質疑。香港消防處副救護總長曾敏霞今日在記者會上證實，警方當日不只一次向救護員聲稱站內沒有傷者。警察公共關係科總警司謝振中稍後承認，曾有員警向救護員表示沒有傷者，並表示，此為「溝通出現狀況」，跟「刻意阻撓救援」是兩回事。

綜合香港媒體報導，副救護總長曾敏霞今日在記者會上證實，警方曾經不只一次稱太子站內並沒有傷者。曾敏霞指出，當天晚上11點17分，一名救護指揮到達太子站的B1 出口，向警方要求進站從事救援行動，不過當時警方稱站內沒有傷者。到了午夜12點15分再有員警向他們表示，站內無傷者。另外，曾敏霞表示當時警方曾移動傷者位置，並重申現場所有傷者均可以行走。

消防處副消防總長陳慶勇在記者會上則重申，「消防處絕對不會隱瞞死傷者」，並指現場有同事，都沒有看到有死者。對於警員曾向救護員稱月台並無傷者，陳慶勇稱這是「溝通問題」。

對於「運送傷者不經由救護車而是搭乘港鐵」，陳慶勇表示，太子站當日的傷者均是警方已拘捕或將拘捕的人士，而警方認為有遭「搶犯」的風險，故消防處接受警方建議。

警察公共關係科總警司謝振中今日承認，曾有員警向救護員表示沒有傷者，但他強調那名曾聲稱沒有傷者的員警，之後有去了解現場情況，而最終救護員都能到月台救人，「溝通出現狀況，跟刻意阻撓不讓人進去救援，是兩碼子事」。對於消防處指警方不止一次向救護員稱無傷者，謝振中指他無法掌握全部員警的言行，而他有的紀錄只能確認有1名警員有類似的表達。

當天晚間，由於警方封站的舉動，在事發後一小時內，除了一名救護員在晚間11點30分進入站內以外，其餘19名救護員在午夜12點30分，才得以進入站內。

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