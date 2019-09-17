習近平中秋送月餅 被疑登門探元老身體 再傳江澤民健康出狀況

2019-09-17 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕中共8月初北戴河會議期間，傳出中共元老們因為香港問題，砲轟中共領導人習近平，致令整個北戴河會議不歡而散，但據報導，習近平在中秋節前卻大方登門向這些大老送月餅，不過，被懷疑，是要探測元老們的身體實況，隨後，更傳出前領導人江澤民身體欠佳。

《博聞社》 報導，北戴河會議期間，傳出嚴厲砲轟習近平的是江澤民派的前主席胡錦濤，對習近平提出10問，之後，習近平緊急派親信阻解放軍鎮壓香港，而當時，江澤民並未親自出席北戴河，引發揣測；會後逢中秋，習近平登門送月餅；傳出元老們已同意出席10月1日建國70週年慶祝大典、也同意在下個月召開的四中全會「護航」。

不過，習近平探望過後，中南海再傳出江澤民及年齡最長的元老宋平兩人「年歲已高、行動不便」的訊息，並被透露「中南海醫療團隊已經做好了充足的準備，應對各種可能的狀況」。

事實上，已92高齡的江澤民，已多次被傳病危，不過，事後都證實，他的身體健康尚可，這次香港反送中抗爭，多個海外中文媒體報導，傳出中南海惡鬥陰謀論，指向江派設局讓習近平派鎮壓香港，終結香港前途，進而逼習近平倒台。

訊息真實性，尚待10月1日中國建國70週年大會上，有多少元老同框才可見分曉。

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