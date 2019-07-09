中共權鬥慘烈？傳江澤民敗走泰國就醫、小金庫被抄

2019-07-09 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕中共高層權鬥傳聞一直未斷，尤其是現任國家主席習近平上台後與前任領導人江澤民間的「鬥爭」，更是政壇熱門話題，江澤民在多次被傳死訊後，新傳言是，他權鬥失敗，不敢在中國境內看病，今年春節期間前往泰國就醫，甚至他的「小金庫」總參謀部人馬也被抄掉。

已經93高齡的江澤民，一向被視為制衡習近平的最大一股勢力，尤其是在軍及金融兩大系統，連最近香港《反送中》的大規模抗爭，也被傳聞背後有江派勢力隱身其後，重點就是想拉下習近平。江澤民已多次傳言病重，甚至病逝，不過，今年4月才又傳年現身揚州，以示身體良好。

海外中文新聞網《博聞社》報導，今年春節，傳言江澤民到泰國就醫，原因是，他原來專屬就醫的301醫院醫生被「分流」，只能改去協和和東方醫院，最後不得不赴泰國就醫。

舊部前去探望，其中包括中共東部戰區副司令兼參謀長楊暉，「此舉激怒了習近平」，日前被逮捕，而他早在去年8月就已因涉嫌違紀遭到調查，接著，東部戰區人事被習近平大規模清洗。

據報導，總參情報部被視為江澤民的「小金庫」，1963年生的楊暉是江的心腹大將，長期在軍方情報部門工作，具有法學博士及文學碩、博士學位，2007年任總參情報部部長並晉升少將，當時年僅44歲、2011年任南京軍區參謀長、2016年任新成立的東部戰區副司令員兼參謀長，晉升為中將，不過沒有進入中共19大中央委員名單。

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