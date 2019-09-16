妻送夫30週年「跳傘」圓夢 卻因無法開傘「自由落體」慘死

2019-09-16 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對夫妻結婚30年，13日依照妻子規劃前往美國大峽谷（Grand Canyon）跳傘度過他們的週年紀念旅行，替丈夫完成多年以來想要「跳傘」的心願，沒想到卻因降落時沒有如期將傘打開，導致這名55歲的男子從天空「自由落體」後「正面著地」，送醫後宣告不治！

綜合外媒報導，這對斯沃爾斯（Swales）夫婦結婚30年，家庭和諧且十分恩愛，由於妻子黛比（Debbie Swales）知道丈夫克里斯多福（Christopher Swales）一直很想嘗試「跳傘」，特別將週年紀念旅行規劃到美國大峽谷跳傘；不料，在活動當天，克里斯多福卻沒有「順利」打開傘，導致他與教練2人從空「自由落體」摔下，正面撞向平地，導致隨行教練腿部骨折，克里斯多福則當場摔成重傷，送醫後不治。

據克里斯多福的姊姊皮爾（Caroline Peer）表示，當天是弟弟與弟媳的結婚紀念日，2人在跳傘前才再次交換當年的結婚誓詞，而跳傘是周年紀念的「禮物」；據報導，克里斯福在英國北約克郡哈羅蓋特（Harrogate, Yorkshire）開設一家木工公司，替人規劃、建造廚房，由於熱心助人、是該地知名人物，除了他的家人，該居民也都對他的驟逝十分不捨。

據調查，目前僅知道克里斯多福與隨行教練在開傘時遇到了「困難」，才導致2人從空中自由落體，尚未查明詳細原因；而調查人員也表示，將針對其生前使用的大峽谷跳傘中心（Paragon Skydive）的跳傘用具進行安全檢查，但該公司電話持續無人接聽，目前有待進一步追查。

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