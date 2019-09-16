反送中》襲警放跑3人反遭逮 網讚「岳」男為「英雄」

2019-09-16 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕昨（15）日晚間香港北角發生多起疑為「福建幫」與示威者及市民鬥毆事件，而香港警方「抓示威者放走福建幫」的舉動，也引起市民強烈的不滿。在警方的逮捕行動中，1名身穿「岳」字灰衣的男子持棍攻擊警察，讓3名遭逮捕的人士得以趁亂逃跑，但該名男子最後不敵優勢警力遭到逮捕。在網路上，該名灰衣男子的舉動，則被部份網友讚為「英雄」。

根據港媒「有線新聞」的影片，昨日晚間，1名鎮暴警察在一停車場內進行逮捕作業時，眼看3名男子行將被制伏，不過，1名背上有「岳」字的灰衣男子，卻從背包中拿出一隻類似警棍的棒狀物，開始攻擊警察，該名警察也迅速的以警棍回擊。而原先3名遭制伏的男子，就在2人鬥毆之際趁亂逃跑。該名襲警的灰衣男子雖試圖逃走，不過，在逃跑的過程中不敵一擁而上的警力，遭壓制逮捕。

根據「立場新聞 」報導，該名男子被逮捕時，有媒體拍到該男子頭部滿是鮮血的畫面，而警方在已將之制伏的情況下仍對其使用胡椒噴霧。

警察公共關係科高級警司江永祥今日在記者會上指，該名男子持棍襲警，以協助同黨逃走。江永祥表示，當時該男子作出激烈反抗，且無視警員多次警告，為制伏該男子，警員使用了「合適武力」，包括使用了胡椒噴霧。

而該名灰衣男子，在連登討論區以及臉書上，則因其行為被網友稱為「岳義士」，甚至有不少網友尊其為「岳英雄」。網友表示，「梁天琦改變了你的思想，岳英雄改變了你的勇武」、「生仔應如岳義士，嫁郎應嫁岳義士，勇武應如岳義士」、「岳英雄要受到天琦（指本土派領袖梁天琦）級數的表揚」、「今日開始 學習岳義士精神！」、「古有岳飛精忠報國 今有岳義士隻身救手足」。另外，除了有網友繪製該名灰衣男子的畫像外，也有不少網友擔心他是否有得到律師支援以及醫療照護等。

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