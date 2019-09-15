德國連署請願與台灣建交：中共無法代表自由民主的台灣

2019-09-15 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「TaiwanWarmPower」今晚（15日）在臉書發文，呼籲民眾一同連署「德國聯邦議會第95643號請願書」 ，支持「請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係」，內文中指出迫害人權的中共不應代表民主自由的台灣。小編表示，可參考連署教學影片，2分鐘左右的時間就能完成簽署，如能在10月9日前達成5萬人連署，就有機會將此議題送進德國國會。

根據該則貼文，「TaiwanWarmPower」小編表示，該連署書內文大意為，迫害人權的中共不應代表民主自由的台灣。今年是中國天安門大屠殺30週年，然而犯下屠殺罪行的中國獲得全世界承認，甚至還在新疆設立勞改營，建立全球獨一無二的監視、審查機器；對於南海海域的爭議，強橫無視他國，置國際法於無物。然而這些不當行徑，都沒能阻止德國政府在外交上與之往來。

連署書中也提到，自1987年起，台灣開始民主化，依照我們（指德國）的標準，今日的中華民國相對於PRC，已是一個民主國家。在台灣，台灣人民自己做主。綜觀上述PRC如何違反國際法與人權，而我們（指德國）卻不承認中華民國，更令人費解。因此我們要求，與中華民國建立正式外交關係。

而大家普遍會有的疑問，外國人難道也可以跟德國請願嗎？對此，小編解釋，答案是「可以」。小編指出，依據德國憲法第17條，請願權是「每人都有的權利」。所謂「每人」不僅限於德國公民，也包含全人類，範疇並不受限於國籍。

小編表示，在9月11日到10月9日這段期間，若能達成5萬連署的目標，德國政府就必須舉行公聽會，讓請願書發起人去陳述意見，其中相關部會（如德國外交部）也必須出席備詢。而「德國與台灣是否要建立外交關係」的議題，將會在德國的國會中被討論。

小編解釋，這件事只有台灣「人民」才能做到，由於我國官方受制於現今的國際架構的限制，且須與非邦交國（像德國）維持良好關係等顧慮之下，是無法去跟德國外交部提出建交的要求。然而，屆由網路無遠弗屆的力量，每個人可以用極少的時間，發揮極大的力量，代表台灣人發聲，向德國提出考量外交政策的訴求，仔細審視中國對於人權的侵害，以及中國政權根本上無法代表台灣的事實。

小編表示，建交的機率或許很小，然而最重要的是過程中能達成的「進展」。一旦請願通過，德國聯邦議會就必須著手進行相關的程序，而我國駐外單位就有機會去跟德國國會議員說明台灣的立場。而德國民眾也有機會透過德國國會所召開的公聽會，去釐清台灣跟中國不同的事實，更可以瞭解到我們兩國在政治體制以及價值觀上的差異。

小編表示，外交不是「非0即1」、非黑即白的關係。結果或許未必盡如人意，然而，在過程中的溝通、辯論與折衝，才是我們想要達到的目的。

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