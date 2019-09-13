PewDiePie慶祝「破億」訂閱 150萬捐款去向未定

2019-09-13 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕擁有全球1億訂閱粉絲的YouTuber，本名謝爾伯格（Felix Kjellberg）的「PewDiePie」，日前宣布為慶祝訂閱破億，將捐款美金5萬元（折合台幣約150萬元）給曾批評他的猶太團體「反誹謗聯盟」（ADL），昨（12）日出現轉折，謝爾伯格表示想要重新思考捐款去處。

據《BBC》報導，本名謝爾伯格的「PweDiePie」為全球知名的高人氣YouTuber，近期突破1億訂閱數的他，以往也傳出不少爭議，如2017年迪士尼（Disney）曾因他轉發「反猶太」（anti-Semitic）圖片而取消合作。

儘管謝爾伯格解釋他僅想「凸顯出現代世界的瘋狂」以及「人們會為了5元美金做任何事情」，也表示理解這些玩笑非常的具攻擊性，仍受到外界許多批評，包括猶太團體「反誹謗聯盟」（ADL），從此謝爾伯格開始避免這些極右派的內容。

但部分粉絲也因此認為，謝爾伯格這次是被迫捐款給ADL，以平息公關危機。對此，謝爾伯格昨（12）日表示，他將重新思考捐款去處，會選擇捐給一個自己熱衷的議題和團體，而非聽取外界建議。

謝爾伯格表示：「現在如果繼續照原計畫走，對我而言是非常不真心的一件事情，我想要花點時間研究一下該捐給哪個慈善團體，把這件事做對。」

據悉，今年3月紐西蘭基督城發生的恐攻，兇嫌在犯案前竟大喊「訂閱PewDiePie」（Subscribe to PewDiePie）的標語，令謝爾伯格極為憤怒，開始感受到身為名人而必須為泯除仇恨做出努力的義務。

對此，ADL則回應指出，目前並沒有收到任何捐款通知或取消的資訊，他們和全世界一樣都是在PewDiePie的影片中得知這項消息。

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