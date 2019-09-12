黃之鋒訪柏林 氣壞中國動作連連…召德國大使當面嗆

2019-09-12 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港意見領袖眾志秘書長黃之鋒訪柏林，並面見德國外長馬斯（Heiko Maas），果然引發北京跳腳，連番動作表達強烈不滿，先是外交部記者會上表達不滿，暗指德國干預中國內政，中國駐德國大使館發表聲明，指會面是向外界傳遞錯誤訊息，不利香港局勢、不利中德關係，而在北京，更直召德國駐中國大使，正式表達抗議。

綜合媒體報導，黃之鋒訪問德國，爭取外界對香港爭自由民主的支持，而於週一（9月9日） 晚間在柏林聯邦議會的屋頂餐廳的一場餐會中，與德國外長馬斯（Heiko Maas） 見面，談及香港街頭示威、港人希望爭取雙普選與民主的訴求等，黃之鋒在演說中，將今日香港比擬為冷戰時期隔著柏林圍牆對抗共產勢力的西柏林，「如果我們現在處於新冷戰，香港就是新柏林」。這一場見面及談話，立即讓中國方面跳腳。

先是中國外交部發言人華春瑩隔天（10日）表達「強烈不滿和堅決反對」，把黃之鋒稱為「香港分裂分子」，到德國是「從事反華分裂活動」，而德國允其入境，是德政客及媒體藉此蹭熱度、博眼球、作政治秀，並警告馬斯不要破壞中德關係。

《德國之聲》報導，本月11日，中國駐德大使館發表聲明，對黃之鋒訪德及與德外長見面一事，再表抗議，文中稱黃之鋒為「香港分裂頭目」、「鼓吹香港獨立」，並指這是德國政客向外界發出了錯誤信號，不利香港局勢穩定、不利中德關係發展。

中國大使吳懇更批露，中國外交部已正式召見德國駐華大使，抗議此事。吳懇也表示，中國中央政府對香港特區政府履行職責抱有信心，還指控愛送中是「某些極端分子在民主的外衣下掩藏了破壞法治、破壞社會秩序、破壞一國兩制的真面目」。

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