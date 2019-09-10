印尼野火煙燻鄰國 大馬關閉逾400校、急發50萬張口罩

2019-09-10 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕印尼森林大火波及鄰國，馬來西亞因霾害嚴重，今（10）日向東部砂拉越（Sarawak）發送50萬個口罩，並關閉400多所學校。

綜合外媒報導，馬來西亞當局表示，霧霾正從爆發森林火災的印尼飄過來，大馬在婆羅洲領土上的2個行政區之一砂拉越，週二有409間學校因空品惡化關閉，向該州發送50萬個口罩。

大馬國家天災管理機構（NADMA）表示，砂拉越地區的空氣污染指數（IPU）達201，為極度不健康，另有5個州的空氣污染指數也楚於不健康的等級。截至傍晚6點，大馬共有19個地區的IPU處於不健康等級

新加坡也表示，印尼位在蘇門答臘東部的廖内省（Riau）和占碑省（Jambi），森林大火持續延燒，星國的空氣狀況可能在未來24小時內達到不健康等級，建議任何感到身體不適的人尋求醫療協助。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）今日在記者會上駁回大馬和星國的指控。她說，大馬、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、越南、東帝汶和泰國，也有發生森林大火。

印尼蘇門答臘島部分地區和婆羅洲的加里曼丹省，最近幾週持續遭森林大火肆虐，當局派出數千名軍警滅火。這些火災通常是印尼火耕肇禍，讓東南亞民眾擔憂霾害可能影響健康和旅遊業。

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