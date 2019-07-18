大馬工業城爆第3波嚴重空污 近40學生呼吸困難嘔吐

2019-07-18 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞柔佛州工業城巴西古當爆出今年第3波嚴重污染事件，當地官員今（18）日表示，已有39名學生出現呼吸困難、嘔吐等不適症狀。

綜合外媒報導，根據當地官員的說法，今日上午11點左右陸續有學生表示身體不適，截至下午2點，5個學校共39名學生出現吸困難和嘔吐症狀，所有人都被送到診所治療。金金河行動委員會副主席莫哈末拉菲表示，其中有學生是第3次「中招」，在巴西古當3次嚴重污染事件都出現身體不適的情況。

柔佛州衛生、文化與遺產行政議員莫哈末庫贊表示，衛生局已對這39名學生的的尿液樣本進行分析，以檢測尿液裡是否含有造成有關不適症狀的物質。

巴西古當今年3月和6月相繼發生金金河污染和空氣污染事件，導致多名學生和教職員等集體呼吸困難、嘔吐、昏厥等症狀，逾千校停課。金金河污染事件已抓到肇事工廠。

針對6月空污事件，柔佛州環境局總監諾琳嘉法今天中午開記者會表示，調查發現今年6月20日至7月15日，巴西古當257家化學工廠，有3家排放超標的甲硫醇氣體，其濃度足以引發人們呼吸困難及嘔吐。

諾琳嘉法指出，上述3家工廠已遭當局下令停工，但至今仍有學生呼吸困難和嘔吐，因此環境局將繼續檢查當地工廠。

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