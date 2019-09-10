軍艦版震撼教育！ 美最強航母福特號將進行「衝擊測試」

2019-09-10 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78），2017年正式服役，近期將進行「衝擊測試」（Shock Trials），將在航母旁引爆炸彈，這種震撼教育是要驗證船隻是否有能力承受近失彈在附近水下爆炸的影響，評估戰時的作戰能力。

據美《國家利益》報導，美國海軍官員近日表示，海軍正計劃對「福特號」航母進行「衝擊測試」，這是美國海軍軍艦形成戰力的最後一道關卡，「福特號」將在不同海域接受炸彈衝擊波洗禮，由於「福特號」裝載一系列前所未有新系統，這次的「衝擊測試」對於美國海軍未來在各艦引入新技術至關重要。

報導指出，美國的潛在對手一直在設計和測試專門用來摧毀美國航母的武器，其威脅性已經遠遠超出目前已知對航母的大多數威脅，《國家利益》特別指出，其中一項潛在威脅就是中國近年來研發的「東風-21D反艦彈道飛彈」（DF-21D），被外界視為「航母殺手」的東風-21D，號稱可以攻擊900海浬（約1666公里）外的目標。

美國武器開發商解釋說，與過去15年的反恐任務，未來潛在衝突可能要求美國具備更先進的航母防禦系統；美研究公司「MITRE」公司一份由美國國防部主導的衝擊試驗分析報告說，對美國軍艦最大的威脅是來自「向軍艦發射高強度衝擊波的非接觸式爆炸」。

「MITRE」報告也透露，「衝擊測試」的緣由正是來自二次大戰多次海戰的教訓，在二戰期間，人家發現在軍艦旁邊爆炸「近失彈」，雖然不會造成船隻上層建築的嚴重損壞，但其衝擊波仍可能造成船隻系統失靈、船隻壁艙扭曲變形，甚至讓船隻騰空飛起。

由於「衝擊測試」後的評估以及損傷修復需要時間，外界一度傳出「福特號」將跳過此步驟，以免延誤原定2022年的海外部署行程，但為了替正在建造中的福特級航空母艦的二號艦「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy CVN-79）做必要修正，及新技術在戰時發揮程度，美國防部已下令「衝擊測試」將按預定計畫進行。

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