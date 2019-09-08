反送中》港警朝記者噴胡椒 邊噴邊嗆「拍拍拍這麼愛拍」

2019-09-08 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方昨（7日）夜於旺角一帶驅離示威者，但過程中發生警方朝沒有示威者、僅有記者群所在的位置噴胡椒噴劑，至少9名記者被直接射中。甚至有在場記者聽到，1名警員在使用胡椒噴霧期間一邊說著「拍拍拍這麼愛拍」等懷有惡意的話語，行為近乎是攻擊記者。

綜合港媒報導，昨夜10時許香港警方於旺角彌敦道始創中心外驅散示威者並向前推進，期間有一名市民被多名警員壓制在地，多名記者上前拍攝，卻遭警方阻擋並要求記者們返回人行道上。

記者們依警方要求退回人行道後，卻突然有2名速龍小隊的警員向僅有記者所在位置噴胡椒噴劑，造成1名《法新社》攝影記者、2名《香港01》攝影記者、1名《明報》記者、2名《明報》攝影記者、2名《有線新聞》記者及1名《香港電台》攝影記者等至少9名記者被射中，其中更有2人被直接射中眼部。

此外，現場更有記者聽到，其中1名速龍小隊警員使用胡椒噴霧時，一邊說著「拍拍拍這麼愛拍」等對記者懷有惡意的話語，行為近乎是攻擊記者。

對此，「香港記者協會」及「香港攝影記者協會」發出聯合聲明譴責，呼籲香港警方正視前線警員情緒失控及濫權的問題。同時，由於當時在場警員均無出示委任證或警員編號，令記者投訴無門，聲明中也要求警方提供該2名警員的編號，以便記者作出正式投訴。

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