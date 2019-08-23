反送中》被捕女性控遭逼「全裸搜身」 房外站10幾名男警

2019-08-23 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方在「反送中」運動中逮捕多人，現有一名女性被捕者出面控訴，警方在不涉及毒品及違禁品的前提下要求她全裸搜身，搜身的警員甚至全程沒戴手套，還要她「雙腿張開」。當事人表示事後出現憂鬱症狀，也害怕在街上看見警察，質疑警方到底是在搜身還是凌辱。

綜合港媒報導，當事人呂小姐在其律師及香港立法會議員陳淑莊的陪同下召開記者會。會中表示，呂小姐被捕時受傷，住院數日後被准許出院，且當天就開庭審理。家人帶來衣物供替換，並有1名女警全程監看呂小姐更衣。然而，呂小姐換好衣服後沒有被帶往法庭，而是被警方帶到附近的警署要求全裸搜身。

呂小姐指出，當天有2名女警與她一起進入房內，她被要求脫去包含內衣褲在內的所有衣物，並被要求不准遮掩重要部位。過程中搜身的女警全程沒有戴手套，更用筆敲打呂小姐大腿內側，要求她把腿張得更開，搜身過程約15至30分鐘。

呂小姐穿上衣服走出房門後，發現原本空無一人的走廊上竟站了10幾名男警，讓她頓時感到非常尷尬、想哭。呂小姐表示自己事後出現憂鬱症狀，也不願意離家，因為害怕再看到警察。

對此，呂小姐的律師質疑，先前已有1名女警全程觀看呂小姐更衣，她身上不可能有違禁品，為何還要再帶到警署進行全裸搜身。律師也強調，目前已經掌握2名女警的編號，除了向警方投訴外，也將會提起刑事告訴。

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