反送中》終於承認臥底！ 港警：「喬裝」警開槍屬合理

2019-09-01 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕昨（31日）晚香港發生大規模警民衝突，多家媒體直擊維多利亞公園（維園）有多名疑似喬裝為示威者的警員，遭示威者追擊後對空鳴槍。對此，警方今（1）日凌晨開記者會證實，有2名「喬裝」警員在維園對空鳴槍。

綜合港媒報導，昨晚在維園內噴水池旁，有多名疑似喬裝為示威者的警員遭示威者持雨傘、三角錐追打，隨後有2名疑似喬裝的警員朝天鳴槍示警，並有警員發射胡椒彈，維園內遭發現有實彈彈殼。

另外，由《香港電台》拍攝之影片可以看到，維園周邊有多名疑似喬裝為示威者的警員，將示威者壓制在地後拖行至警方聚集處逮捕。期間更有一名疑似喬裝的警員手持胡椒彈槍，並將槍口指向示威者。

對此，港警公共關係科高級警司余鎧均於記者會上表示，當時有數十名「暴徒」挑釁、衝擊幾名「喬裝」的警員，並意圖搶奪他們的電話和槍枝，使警員生命受威脅，經警告無效後，分別於晚間9時5分及9時10分對天鳴槍示警。

余鎧均強調，喬裝警員開槍前均已表明身份，並給予清晰警告，因此開槍之決定是正確且合理。但被問及警員為何喬裝為示威者，以及喬裝之警員可否配槍時，余鎧均則說不能透露相關細節。

此外，對於《法新社》記者Anthony Wallace拍攝之照片，顯示一名腰間配有槍枝之黑衣人投擲汽油彈，遭外界質疑亦為喬裝警員。余鎧均表示，該黑衣人不是警員，其腰間槍械並非警方會用的槍械，喬裝警員亦不會使用汽油彈。

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