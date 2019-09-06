經濟低迷 中國工博會20年首次「翻牆」宣傳

2019-09-06 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國第21屆工博會將在本（9）月登場，主辦單位欲擺脫受美中貿易戰影響的經濟低迷氛圍、加強國際宣傳力度，除使用中國「兩微一抖」的社群平台，20年來首次「翻牆」開設臉書（Facebook）專頁。

據《中央社》報導，第21屆中國國際工業博覽會本（9）月17至21日將在上海舉行，上海市政府今（6）日召開記者會說明，並回答媒體提問。

上海市政府表示，今年中國工博會逾2610家廠商參展，境外參展攤位超過4000個，約占29%。

報導指出，受美中貿易戰影響，中國經濟成長受挫，內需大減也導致製造業景氣不佳，已連續4個月衰退。

對此，承辦單位東浩蘭生集團副總裁劉宏杰表示，除使用中國社群平台宣傳外，本屆首次創建英文版臉書專頁，展望國際。

據悉，第21屆中國國際工業博覽會（China International Industry Fair）臉書專頁在5月6日建立，目前約有1500人追蹤，負責經營管理的是承辦單位東浩蘭生集團，為中國國有獨資企業。

《中央社》援引美國軟體業者畢威拓（Pivotal）統計資料指出，雖然中國以「網路長城」限制國內民眾瀏覽國外網站，但中國已成為Facebook第2大廣告客戶，年砸50億美金（1570億台幣），占Facebook全球廣告營收的10%。

中國第21屆工博會將在本（9）月登場，主辦單位欲加強國際宣傳力度，20年來首次「翻牆」開設臉書專頁。（圖取自臉書 China International Industry Fair）

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