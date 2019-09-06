重回配給制時代？中國當局下「軍令狀」穩定豬價

2019-09-06 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕綜合非洲豬瘟與貿易戰影響，中國各地豬肉價格失控飆漲，對此，當局對外喊話，將增加豬肉產量與穩定價格定位為「重大政治任務」，被視為是給國務院的「軍令狀」。外界預測，若貿易戰持續，未來不只豬肉，可能連其他糧食都將全面回到「配給制」的模式。

綜合媒體報導，中國人平均每年吃掉7億隻豬，是全世界最大的豬肉消費國，如今豬價節節飆升，目前批發價創歷史新高的每公斤35元人民幣（約新台幣150元），且各地區陸續出現豬肉限量、限價供應狀況。日前在廣西南寧，市場已頒發限購令，每位民眾憑票限購兩斤平價豬肉。

中國國家發展改革委員會副主任寧吉喆今（6）日表示，要增加豬肉等農產品生產供應並「保持物價總體穩定」，但中國農科院農業信息研究所副研究員朱增勇卻坦言，中國豬隻生產雖然可盼在今年第4季止跌，但要恢復總體穩定可能要等到明年下半年後。

對此，中國官媒《新華社》也發表多篇文章，被外界解讀是當局開啟宣傳機器模式的舉動，目的在引導人民思想。

針對肉價失控現象，政經專家秦鵬直言「中國盲目的報復，才是價格失控的主因」。時事評論家唐靖遠也分析，非洲豬瘟導致產量下降只是部分原因，中國因貿易戰想報復美國，停止進口美國的平價豬肉與大豆，更導致以大豆為主的豬飼料價格連帶上漲，豬價才會連帶失控。

瑞銀專家預測，2020年前若中美貿易戰持續不休，會帶給中國經濟更大的壓力。外界認為，貿易戰若持續，未來不只豬肉，可能連能源和糧食，都會回到從前憑票供應的「配給制」時代。

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