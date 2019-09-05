冰島拒絕中國「一帶一路」 美國副總統彭斯給讚

2019-09-05 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯昨（4）日訪問冰島，期間大力讚揚冰島拒絕中國「一帶一路」金融投資的立場，並呼籲冰島也對中國華為說不，加入抵制行列。

綜合外媒報導，美國副總統彭斯（Mike Pence）昨（4）日訪問冰島，會面冰島總理卡特琳（Katrín Jakobsdóttir），並對這位北約（NATO）盟友發出警訊：中國正積極擴張在北極區域的影響力。

彭斯大力讚揚冰島拒絕中國飽受爭議的「一帶一路」投資策略立場，他說：「冰島採取拒絕中國『一帶一路』金融投資的立場，美國對此十分感激。我們真心相信，美國加強與這個區域的連結是極為重要的，冰島所採取的立場是關鍵一步，我們非常歡迎。」

彭斯強調，美國在對中議題的態度上非常堅定，追求一個自由、公平且互惠的貿易。他說：「我們剛才啟動了新一輪關稅對中關稅，川普總統將會持續採取強硬態度，直到中國開放市場，並遵從國際商業規則。」

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