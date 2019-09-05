紐約週末挺台大遊行 美參眾議員：與遭中共壓迫者站在一起

2019-09-05 12:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參眾議員公開支持本週末將於紐約登場的「Keep Taiwan Free」挺台遊行。參議員卡定說，在民主自由受到專制危害的今日，展現台灣和盟友間的團結再適合不過，也呼籲世界領袖站穩立場的必要性更勝以往；眾議員夏波則說，以美國等民主國家為首的國際社會必須反對中國霸凌台灣，也提到今年台灣遊行與圖博、維吾爾和香港反送中聯合發聲，令他動容，強調將一直與遭受中共壓迫者站在一起。

呼應聯合國大會即將開議，紐約台灣僑界召集一年一度的「Keep Taiwan Free」挺台灣入聯合國遊行，將於本週六（7）登場。主辦單位表示，今年和往年不同的是，除了捍衛台灣權利，也將聲援香港、圖博和維吾爾人所遭遇到的問題，「是一場由台灣領導的聯合遊行」，盼集結能量、共同為人權、自由、平等發聲。

美國馬里蘭州參議員卡定（Ben Carding）與國會台灣連線共同主席、俄亥俄州眾議員夏波（Steve Chabot），在遊行登場前夕分別發表公開信，表達對這場大遊行的支持。

卡定在信中說，這次聚集是展現捍衛台灣民主及人權的絕佳機會，儘管生活在中國壓迫之下，台灣人民仍然對未來抱有希望，「我很自豪能與他們站在一起」。

卡定強調，世界上許多民主自由受到專制危害，在此時展現台灣和區域及國際盟友間的團結，是再適合不過的。卡定也呼籲世界領袖及自由社會，應站穩立場，因為此時抵抗迫害人權者的必要性更勝以往。

卡定祝福這次活動和平且富有成效，並說到自己是美國參議員、同時也是台灣人民的盟友，始終為捍衛普世人權而奮鬥，並將持續毫無顧忌地反對那些壓迫他人自由的人。

夏波則在信中說，他作為國會台灣連線共同主席與台灣民主轉型的見證人，很榮幸地能支持一年一度的「Keep Taiwan Free」集會。夏波說，台灣的民主、人權和法治發展，是世界知名的成功故事。然而在中華人民共和國的無情打壓下，台灣即使貢獻良多，被國際組織排除的情形卻越趨嚴重。

夏波說明，例如眾所皆知的，台灣公民除非使用中國政府身份證明，否則不被允許參觀聯合國大樓。他呼籲，以美國和理念相近民主國家為首的國際社會，「必須站出來反對這些欺凌手段」。

夏波也特別提及，今年遊行不單聚焦在台灣，也聚焦在中國共產黨在國際上邊緣化及壓迫圖博、維吾爾與香港的問題，令他動容。

夏波表示，維吾爾人與圖博人正被關押在「再教育營」，法輪功及基督徒正受到迫害，以及近日香港反送中示威及警察過度使用武力，標誌了「一國兩制」模式的破滅等，「我和國會同僚持續嚴正關注中國侵犯人權問題，也將繼續與台灣人民、及所有被中共壓迫的人們站在一起」。

美國眾議員夏波公開支持本週末將於紐約登場的「Keep Taiwan Free」挺台遊行。（取自Keep Taiwan Free臉書）

美國參議員卡定公開支持本週末將於紐約登場的「Keep Taiwan Free」挺台遊行。（取自Keep Taiwan Free臉書）

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