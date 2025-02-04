2/4 大樂透頭獎摃龜！春節大紅包開出34組 還有195組

今晚（4日）開獎的第114000018期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/04 22:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月4日）開獎的第114000018期大樂透頭獎摃龜；第114000032期今彩539頭獎也摃龜；大樂透春節加碼春節大紅包獎項開出34組，已送出285組，剩餘195組；春節小紅包開出34組，剩餘371組。

第114000018期大樂透中獎號碼「15、17、21、26、30、47，特別號：48」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得712萬5216元；參獎共53注中獎，每注可得7萬2674元；肆獎共138注中獎，每注可得1萬7942元；伍獎共3425注中獎，每注可得2000元；陸獎共4064注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬2965注中獎，每注可得400元；普獎共6萬1228注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000018期49樂合彩中獎號碼為「15、17、21、26、30、47」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共95注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2606注中獎，每注可得1250元。

第114000032期今彩539中獎號碼為「01、08、16、19、31」。頭獎摃龜；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共7638注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3771中獎，每注可得50元。

第114000032期39樂合彩中獎號碼為「01、08、16、19、31」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共94注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7432注中獎，每注可得1125元。

第114000032期3星彩中獎號碼為「206」。壹獎共164注中獎，每注可得5000元。

第114000032期4星彩中獎號碼為「0805」。壹獎共25注中獎，每注可得5萬元。

春節大紅包開出34組、總中獎注數41注，其中28組為單注中獎、各得100萬元，5組為2注均分，1組為3注均分，剩餘195組；春節小紅包開出34組、總中獎注數37注，其中31組為單注中獎、各得10萬元，3組為2注均分，剩餘371組。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法