臭氣飄散！桃園虎頭山垃圾掩埋場起火 疑春節暫置資收物釀禍

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，4日晚間7點54分發生火警，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/02/04 21:28

首次上稿 21:08

更新時間 21:28（新增空品狀況）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，今（4）日晚間7點54分發生火警，起火處位於第2工作區，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升，大量報案電話湧入桃園市消防局，出動逾70位消防人員趕往灌救中，附近居民在臉書社團PO文表示，一直聽到消防車往虎頭山方向開去，周邊味道很嗆、空氣很差，甚至連藝文特區都聞得到。

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桃園市環保局表示，位於桃園區成功路三段的會稽垃圾場已不再處理生垃圾，原本掩埋場內堆置的垃圾也已經清除，但農曆春節期間有暫置收受的資收物品，晚間發現冒煙且有火舌竄出，值班人員隨即通報消防局進行滅火搶救，起火原因目前不明，也不排除資收物裡頭有未分類確實的高壓瓶罐或離電池等易燃物，目前火勢還在燃燒中，須待撲滅後由消防局火調科釐清火警原因。

環保局表示，經模擬事故現場風向為東北風，風速為每秒2.6公尺，下風處區域可能產生異味，提醒下風處的桃園市民眾朋友，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。

會稽垃圾掩埋場過去發生過多次火警，像是2023年3月、5月都曾起火燃燒，其中，當年3月的火警燃燒近26小時才撲滅，鄰近學校、里都受到空氣污染危害，後續掩埋場堆置的垃圾已陸續清除，沒想到今年農曆年後又發生火警。

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，4日晚間7點54分發生火警，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，4日晚間7點54分發生火警，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，4日晚間7點54分發生火警，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，4日晚間7點54分發生火警，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，4日晚間7點54分發生火警，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（消防局提供）

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，4日晚間7點54分發生火警，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（消防局提供）

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，4日晚間7點54分發生火警，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（消防局提供）

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