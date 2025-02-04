獨家》竹聯幫精神領袖「么么」黃少岑病逝 享壽75歲

竹聯幫精神領袖「么么」黃少岑，上午11時因肺部病變感染，病逝於榮民總醫院。（資料照）

2025/02/04 14:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫精神領袖「么么」黃少岑，今日上午11時因肺部病變感染，病逝於榮民總醫院，享壽75歲。目前靈堂時設置於台北市家中，幫中大老已著手處理相關殯葬事宜。

民國40年出生的黃少岑，因眷村出身的緣故，在國中時期被同伴拉攏投入竹聯幫；由於當時創幫人士陳啟禮等人個個都是年長的大哥，所以年輕的黃少岑就被取了個「么么」的稱號，代表著大哥們對他的疼愛，意外的名號成為他一輩子的註記代表。

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年輕氣盛脾氣火爆的他，當然也想闖出一片天地。73年間，黃少岑積極擴展地盤，與「黃埔幫」老大「尖頭」趙念潼結怨；趙有次誤闖竹聯幫圍事的舞廳跳舞，黃少岑聞風而至，率眾將對方砍殺致死，黃因此顯露頭角，一度被冠上殺手的稱謂。

不過，當年竹聯幫成員個個以饒勇善戰、兇狠至極著稱，如地堂的鍾奎，天堂的王國慶、忠堂的董桂森，殺手劉煥榮、吳敦、馮在政等人各領風騷，同一輩的他很難出頭，連堂主的地位也沒拿到，充其量只被稱為「么哥」，他算是有些鬱悶。

黃少岑襲殺趙念潼一案，事後卻讓黃少岑在政府一清專案行動中，被列名危害社會治安的主要檢肅對象；在陳啟禮等人陸續落網時，黃少岑和董桂森（事後在美監獄遇刺身亡）透過友人的安排下，配戴公務證從公務門堂而皇之直搭飛機飛往菲律賓，再轉往美國洛杉磯匿居，此舉引發國內各界嘩然，當時的刑事局長更點名一定要緝捕黃到案。

黃在美避難期間，仍積極發展勢力，但幫中許多中堅分子視為不肯共赴「幫難」；直至民國81年10月，在當時的刑事局長盧毓鈞謹慎佈局下，經美方協助，順利將黃少岑逮捕歸案。

在政府大力掃黑下，黑幫進行「外型重塑」，早先陸續出獄的竹聯幫重量級分子，不是金盆洗手從商，就是掛羊頭賣狗肉式的經營幫派勢力，誰也不願出頭成為標靶；陳啟禮幾經考量，「么么」意外被扶正成為「扛霸子」。

不過，在警方的眼中和幫派兄弟的看法裡，沒有自己的班底、輩分不足、幫中資歷僅屬中上、又沒有足夠智謀的「么么」，雖掛名為幫主，但也只像個「少主」，因為幕後還有「老佛爺」在垂簾聽政，幫主之位也只是個「榮譽職」。

不受尊重的又得持續和同儕同輩抗衡的「么么」當然也很痛苦，在無法獲得認同下，86年得知成為「治平掃黑」對象後，選擇潛逃澳門，在當地租下豪門巨邸，終日飲宴渡日，頗不得志。

由於無法開源，竹聯幫在海外如中國的勢力擴展也不如所願下，「么么」經濟來源日漸擷据，無法支應大筆開支，終於只得再走上回到牢籠的老路子。

回歸社會的黃少岑近年甚少露面，似乎退出江湖，幾乎只和親信聚會，但因他嗜酒和喜愛熱鬧的個性，以致讓他的糖尿病問題日益嚴重，也幾乎靠著輪椅出入。

竹聯幫精神領袖「么么」黃少岑病逝。（資料照）

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