美國原預計2020禁用白熾燈泡 前朝政策川普再喊卡

2019-09-05 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國能源部今（5）日傳出已取消明年初預計實施的「白熾燈泡禁令」，再次推翻歐巴馬政府2014年規劃的政策，引起爭議。

據《BBC》報導，美國能源部（Department of Energy）今（5）日傳出已取消預計明年初實施的「白熾燈泡禁令」，即2014年歐巴馬政府根據美國2007年《能源獨立及安全法案》（EISA）所計畫的逐步淘汰白熾燈泡方案。

報導指出，美國能源部稱禁止白熾燈泡將會對消費者帶來不便，因為有效率的燈泡價格更高，並稱取消禁令是出自於對2007年EISA法案的誤解。

美國能源部發言人海恩斯（Shaylyn Hynes）表示，該法案明文規定，對舊式燈泡的限制必須建立在合理的經濟條件之上。

但是外界質疑，美國政府顯然是屈服於製造商的施壓。美國「家電標準意識計畫」（ASAP）執行長德拉斯基（Andrew deLaski）向媒體表示：「拒絕節能又省電費，且有益於氣候變遷的高效率新式燈泡，完全沒有道理！」

德拉斯基強調：「製造商想要繼續賣這種過時的、浪費能源的舊式燈泡，而川普政府選擇和他們站在一起。」

據悉，世界上多個國家已經禁止使用白熾、鹵素燈泡，因為他們效率低，易浪費能源，聯合國也不斷推廣欲促成全球燈泡轉型。我國自2012年起已逐步禁用白熾、鹵素燈泡，鼓勵轉用節能的照明設備。

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