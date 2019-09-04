林鄭被爆想請辭 傳前高官同袍在私人飯局偷錄

2019-09-04 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥近日被外媒披露，在與香港商界人士閉門會談的錄音遭流出，會中她曾語帶哽咽地表示，若自己可以選擇，第一件事就是辭職下台。有港媒報導引述消息人士指，該段錄音可能是前高官同袍所偷錄，閉門會地點則是在中環名流聚集的香港會（Hong Kong Club）。

香港「反送中」抗爭持續延燒，《路透》取得的24分鐘閉門會議錄音檔顯示，香港特首林鄭月娥上週與商人團體會面時，她說她已引起「不可饒恕的混亂」，令香港陷入政治危機，若可以選擇她會辭職，同時她也透露中國未定下解決危機期限。

《香港01》報導則指出，錄音檔是上週稍早林鄭與朋友及前同袍在進行私人宴會時的談話內容，消息人士表示，林鄭有不少朋友及前同袍目前都從商，外媒稱是與商界人士會面也無不可，並指錄音檔可能是前高官同袍所為，但消息人士並未透露如此猜測的原因。

報導提到，其實這並非林鄭首次在私人宴會「真情流露」，早在2016年底，林鄭考慮是否參選特首時，也曾在出席新聞行政人員協會閉門交流晚宴時，批評她的對手財政司司長曾俊華「無能力」，並指一國兩制不容易，很容易就會變成出賣國家，還說擔心選委選出的特首人選不被接受，中央不做任命，也會出現憲制危機。

創建於1846年的香港會位處中環遮打道，是知名私人會所，會員非富則貴，由於審批入會程序極難，入會除必須有會員擔任介紹人之外，還需要經過會員委員會的嚴格審批方可入會，早年林鄭要申請入會也是大費周章。

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