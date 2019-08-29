反送中》林鄭提對話平台 學聯前副秘書長：不會再上當

2019-08-29 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威者今（29）日召開第8次的民間記者會，並邀請曾和港特首林鄭月娥交手的學運成員、保育人士出席。出席者直斥林鄭月娥日前所說的「對話」是為了分化民眾，5年前已經上當過一次，這次大家不會再中計。

根據《香港獨立媒體網》報導，香港反送中運動未息，林鄭月娥24日提出建構對話平台的想法，遭外界質疑。今天的民間記者會以「門內假對話，門外真開槍」為題，會中3名出席者掛上「吳（無）對話」、「毛（無）公義」及「齊攬炒（即玉石俱焚）」的牌子，還邀請保育人士馮炳德發表談話。馮炳德表示，2007年政府拆除中環皇后碼頭引起保育團體群起反對，當時林鄭月娥擔任發展局局長，她走到皇后碼頭和絕食的保育人士「對話」，馮炳德說，他永遠不會忘記，林鄭開口的第一句話是：「如果不遷走不拆除，我們（政府）是辦不到的。」

馮炳德表示，「對話期間」他們提過各種替代方案，但林鄭堅持異地重建，在中環新海濱重現皇后碼頭，他批評，「林鄭本來就有自己的全盤方案」、「我們都願意妥協，但妳（林鄭）寸步不讓」，事隔12年，碼頭組件至今仍在政府倉庫「封塵」中，重置計畫遙遙無期；馮炳德提及，當年中環填海時，港府聲稱解放軍碼頭不會永久封閉，只有在解放軍需要時才會開啟，但現在碼頭反而永久給解放軍使用。馮炳德痛斥林鄭月娥是「賊婆」、「聽命的機器人」，「你想要的東西永遠也沒有，不想要的就塞給你」。

2014年曾參加雨傘運動的前香港專上學生聯會（學聯）副秘書長岑敖暉表示，林鄭現在的做法和5年前相似，大量散播假新聞、縱容黑社會打人，雨傘運動期間，學聯在社會壓力下與政府對話，要求政府停止白色恐怖。然而在對話過程中，就知道政府不打算退讓，對話成為「訓話」；林鄭把中間派、溫和派的群眾壓力轉嫁到他們身上，瓦解運動。岑敖暉說，如今民眾不會再被騙，達成共識也克服恐懼，還組自衛隊對抗黑社會襲擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法