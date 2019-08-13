台大教授蘇宏達貼文 林鄭月娥正把香港推向懸崖

2019-08-13 19:01

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達，今在臉書以「月娥嫂：您真的誤判了，趕快轉彎吧！」為題發文，直指香港特首林鄭月娥真的誤判了，正把香港推向懸崖，香港的動盪已經超越了送中法案的爭議，演變成一個類似茉莉花革命的情勢，直接威脅到香港賴以生存的兩大支柱：一個安定丶法治丶信任政府和開放的香港，以及一個能與中國維持良好關係又周旋其間的香港。

蘇宏達發文呼籲，林鄭月娥立即在法律上完全撤回送中法案，不要用「壽終正寢」來搪塞。遲遲不撤回，只做「壽終正寢」的政治宣示，就像1949年蔣介石在兵敗壓力下，「引退」卻不辭去總統；2005年陳水扁在貪腐醜聞中，宣示「放權」卻不下台一樣。

蘇宏達也呼籲林鄭月娥宣示，所有警察的作為都是基於命令和職責，所有在過程中產生的過失或意外，責歸港府，用以安定第一線的警員，也緩和第一線民眾的情緒。之後就宣布為了平息動盪，也對香港社會負責，決定承擔所有責任，即日辭去特首，以示負責，而辭職後第一件事，就是搭地鐵到醫院探望手指遭咬斷的警察，以及眼球受傷的女孩，並從一個母親的立場大聲呼籲：「我們都香港人，我們和解吧！孩子們，我們互相擁抱吧！」

蘇宏達臉書全文如下：

親愛的月娥嫂：

我剛剛看了您的記者會直播。我必須説，您真的誤判了，正把香港推向懸崖。

香港的動盪已經超越了送中法案的爭議，演變成一個類似茉莉花革命的情勢，直接威脅到香港賴以生存的兩大支柱：一個安定丶法治丶信任政府和開放的香港，以及一個能與大陸維持良好關係又周旋其間的香港。

您現在緊抓著法治，繼續命令警察強勢鎮壓，只會加劇衝突丶惡化情勢。台灣的民進黨丶國際的反華幫，甚至大陸內部的鬥爭角力，都在趁機煽風點火，罔顧港人死活，藉機牟取自己的利益。

但是，您，有責任維護香港的未來。

所以，您必須要立即做這幾件事，讓香港轉危為安，您更可以清白退休。

第一，請立即在法律上完全撤回送中法案，不要用「壽終正寢」來搪塞。遲遲不撤回，只做「壽終正寢」的政治宣示，就像1949年蔣介石在兵敗壓力下，「引退」卻不辭去總統；2005年陳水扁在貪腐醜聞中，宣示「放權」卻不下台一樣。這些都是政治人物暫時的退讓，等待情勢好轉就立刻回任抓權。因此，您必須啟動法律程序，完整地撤回法案，以召公信，建立和解的第一步。

第二，請即宣示：這不是暴亂，只要不是刻意的打砸搶和襲警，政府不予追究起訴。我去年在法國親身經歷了黃背心運動，更透過電視目睹名店被砸丶商街遭焚丶物資被搶。即是如此，法國政府和整個社會也不會將黃背心運動定位為暴亂，只是將一般示威者和打砸搶的暴徒區隔對待。所以，請即宣示：這不是暴亂，再舖陳政府與人民的互信和解。

第三，請針對人民對警察的責難一肩扛起，宣示：所有警察的作為都是基於命令和職責，所有在過程中產生的過失或意外，責歸港府，用以安定第一線的警員，也緩和第一線民眾的情緒。我非常同情第一線的警察，因為他們沒有選擇，只能服從命令。政府不能把責任歸給第一線的警察。

在完成上述作為後，您就宣布，為了平息本次動盪，也對香港社會負責，決定承擔所有責任，即日辭去特首，以示負責。

辭職後第一件事，就是搭地鐵到醫院探望手指遭咬斷的警察，以及眼球受傷的女孩，並從一個母親的立場大聲呼籲：

我們都香港人，我們和解吧！

孩子們，我們互相擁抱吧！

香港人將永遠記得您：犧牲了自己，讓香港避免一場災難。

習近平也會謝謝您：在他內外交迫之際，替北京穩定了香港。

國際社會更從此知道：港人有能力治港，不會盲目成為別人的棋子。

您也將清白退休，留名史冊。

蘇宏達

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法