反送中》北京香港早設「熱線」！博聞社：習近平使用頻繁

2019-07-14 21:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動方興未艾，中國政府的角色一直備受關注。美國中文媒體「博聞社」14日獨家引述中南海消息指出，韓正南下「指導」林鄭月娥的傳聞為子虛烏有，但北京與香港「熱線」確實在國家主席習近平任內更加頻繁，且香港問題也再次成為中共中央政治局的會議主題。

此外，英國《金融時報》引述知情人士指出，特首林鄭月娥在過去數週，曾在不同場合提出請辭，但北京拒絕讓她離職，要求她留下來清理自己造成的混亂。其中一名消息人士更形容，現在根本沒人想要接手特首工作。特首辦公室則表示，林鄭已公開表明仍會致力為港人服務。

博聞社指出，香港特首林鄭月娥不顧龐大民意，僅稱《逃犯條例》已「壽終正寢」，而非使用具法律意義的「撤回」一詞，似乎代表決策上有難言之隱，上月以來，外傳主掌香港、澳門事務的中國國務院副總理兼中共中央港澳協調小組組長韓正，曾兩度南下深圳與林鄭月娥會面，但中南海知情人士否認。

不過，消息人士透露，自香港主權移交中國後，中南海與港府即設有「熱線」機制，韓正雖未親自南下，但確實多次與林鄭月娥電話聯繫，以及時了解香港動態。值得注意的是，在習近平2012年上任後，北京與港府「熱線」的頻率，遠遠超過江澤民及胡錦濤時代。

港府及北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）的知情人士，也向博聞社亞太分社駐港記者證實，這支中港「熱線」電話一直存在，「換言之，港府沒有一刻不在『聆聽』中南海的聲音。」

至於中共中央政治局會議是否曾討論香港問題，知情人士直言「這當然不是什麼新鮮事」，「在最近一次政治局會議上，7名常委及全體委員共同研究的『其他事項』中，就包括不斷升溫、且有失控風險的香港大規模抗議活動。」

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