為何自我審查？《BBC》專訪中國記者 解析民眾心理

2019-09-03 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國記者闞超群（Karoline Kan）日前接受英國《BBC》專訪，說明中國網路審查制度，探究民眾、公司行號為何頻頻自我審查的原因。

據《BBC》報導 ，香港「反送中運動」已持續數月，中國的社群網路業者竭力過濾香港爭民主的示威消息，認為這將威脅中國「社會穩定」和「共產黨統治」，這在外國人眼中不尋常的自我審查在中國極為常見。來自北京的記者、作家闞超群接受《BBC》專訪，解析這種自我審查現象的成因。

影片中，闞超群說，社群網路公司在中國發展需要遵守一定的條件，他們當然也不希望激怒中國政府，否則一切事業都有「不合法」的風險。如果他們不審查「敏感字詞」，可能就會受到懲罰，因此「自我審查」的情形十分常見。

闞超群表示，一些常見敏感字詞如「習近平」、「六四」等在社群媒體上皆是禁忌，即使目的是要讚揚政府，對領導人給予正向的評語，人們仍然會避免使用這些詞彙。她強調，這是由於無論用意為何，使用這些詞彙就容易吸引官方關注，而沒有人希望得到那種關注。

闞超群補充道，當然中國民眾可以「傳送」敏感字詞，但必須面對後果。她舉自己的朋友為例，這位朋友因談論中國司法改革，其微信帳號最近遭停權3日。

闞超群指出，她曾在外國媒體工作數年，因此她在使用微信時也非常小心，甚至為自己準備了一個「敏感詞表」。闞超群指出，其實中國官方並沒有提供一個明確的「敏感字詞」名單或導覽，因此民眾只要感覺到任何一絲的「敏感」，就會避免使用該辭彙，這也是中國「自我審查」風氣非常強烈的原因。

最後，闞超群表示，中國官方認為「維持社會穩定」是首要任務，任意刪除所有他們「不喜歡」的內容。但中國人民也因此發展出一套「諧音」默契，甚至使用表情符號（emoji）來達成溝通的目的。

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