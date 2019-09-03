林鄭月娥錄音外流 分析指可能故意以降低不滿

2019-09-03 18:08

〔中央社〕香港特首林鄭月娥日前與商界人士私下會面時，說出「如果能選擇，第一件事就是辭職」。有學者指出，不能排除這場私下會談的錄音是由特首或其官員刻意外流，以減緩示威民眾對她的不滿。

路透2日公布這份取得的錄音。錄音中，林鄭月娥一度語帶哽咽，自承引起「不可原諒的巨大混亂」，如果可以選擇，她的第一件事會是辭職下台以及深切道歉。

她還保證，北京絕對沒有計畫出動解放軍，也沒有期望反修例風波在10月1日中國大陸「國慶」前解決。但因為事件已提升至國家、主權和安全層次，她的政治迴旋空間非常有限。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，有些評論認為這個錄音是林鄭月娥故意流出，美國約翰霍普金斯大學教授孔誥峰認為這是「合理懷疑」，因為「這樣做等於讓其他人知道，她並沒有固執地拒絕道歉、辭職，而是背後有更強的力量令她無法這樣做」。

香港時事評論員林和立也認為，林鄭月娥或香港政府內部故意讓錄音流出的可能性「很大」，目的是為了回應外界對她「戀棧權力」的批評，讓自己能挽回一點聲望。

報導引述林和立說，林鄭月娥的政府已經成為「跛腳鴨」，她要做任何事情都要北京批准，而北京卻早已明言香港示威者的「5大訴求」全部都不能接受，「因此她能做的事情很少」。

林和立認為，按照中國的「官場慣例」，北京方面不會讓林鄭月娥馬上辭職，因為這等於顯示讓林鄭月娥當香港行政長官是個「錯誤」，令北京丟面子。

但他認為，林鄭月娥當前民望已經十分低落，在香港已經沒有公信力，北京讓林鄭月娥辭職對解決危機有好處，但前提是她的繼任人必須得到香港市民接受，只是這名繼任者也同樣受制於北京政府。

林鄭月娥今天召開記者會，證實閉門會議的錄音內容，但表示這是在私人場合的談話，並非正式。她並強調未向北京中央請辭，認為仍可以帶領團隊幫助香港走出困局，「不存在我自己好想辭職而不能辭職的矛盾」。

根據德國之聲（DW）中文網，記者追問她，有人質疑她刻意讓錄音流出以博取大眾同情，或是將責任推給北京，她怎麼看？林鄭月娥隨即嚴詞反駁，說因為這是不公開的談話，與會者也不是她不認識的，大家在聚會上分享自己的心路歷程。所以不是每個字都有含義，這只是她跟關心社會的人做的交流。

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