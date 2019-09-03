別挑食！少年每天只吃洋芋片和薯條 雙眼將近失明

2019-09-03 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕不要挑食！英國一名17歲少年，在小學畢業後每天幾乎只吃薯條、品客洋芋片和白麵包，偶爾會加一片火腿或香腸，結果現在雙目將近失明。

據《BBC》報導，少年14歲時曾因為疲倦和不適去看過醫生，當時他被診斷出患有維生素B12缺乏症並服用補充劑，但他沒有堅持接受治療或改善不良飲食，過了3年後到了現在，他被送往布里斯托眼科醫院治療，因為他的視力逐漸喪失。

主治醫師阿塔（Denize Atan）表示，少年的每日飲食基本上是在當地炸魚薯條店買些薯條來吃，然後配品客和白麵包，沒有任何蔬菜和水果。

阿塔說，少年透露他很討厭一般食物的質地，薯條和洋芋片是他唯一想吃的東西。阿塔這次又重新檢查少年體內維生素的狀況，發現他的B12含量很低，還缺乏一些其他重要的維生素與礦物質，例如銅、硒和維生素D。

就少年的身體症狀來說，他沒有超重或體重不足，但嚴重營養不良，骨頭失去礦物質，視力已達到失明的標準。阿塔指出，少年的兩眼視力中間有盲點，不僅無法駕駛，在閱讀、看電視或辨別臉孔方面也相當困難，不過少年還保有周邊視力，因此自行走動並沒有什麼問題。

少年的這種病症稱為營養不良性視神經病變，如果早期診治是可以治療的，但少年已拖得太久，視神經纖維已經死亡，永久處於視力受損的狀況。

阿塔表示，這樣的病例非常罕見，但父母應該意識到挑食可能造成的後果，並尋求專家的幫助。阿塔建議，如果遇到小孩挑食，家長千萬不要著急想馬上改，而是在每一餐當中加入新食物讓小孩嘗試，她也強調複合維生素片雖然可以補充飲食當中的不足，但不能真正代替健康飲食。

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