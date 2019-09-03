民陣今發起全球連署 要求港府本月交出遲交聯合國人權報告

2019-09-03 08:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕香港反送中運動持續中，針對香港政府遲交聯合國人權報告已超過1年，民間人權陣線今天發起全球連署，限期港府9月28日前提交，並促請聯合國及時審議香港人權倒退狀況，民陣表示，強烈質疑和抗議港府不按規定準時提交報告，以此迴避聯合國對香港人權狀況的監察。

民陣連署書中指出，《公民權利和政治權利國際公約》明訂各締約國均有責任採取一切適當措施，以保障人類基本的政治和公民權利， 1976年生效後也擴展至適用香港，而《中英聯合聲明》和《基本法》均明訂，《公約》適用於香港的規定繼續有效，因此香港政府有責任定期向聯合國人權事務委員會提交報告，交代香港的人權狀況。

民陣表示，港府本應在2018年3月30日提交第四份報告，可惜至今港府都沒有按聯合國的要求提交，以致聯合國人權事務委員會無法安排召開會議，聆訊和審議香港報告，監察香港如何落實公約保障的公民和政治權利，我們強烈質疑和抗議香港政府不按規定準時提交報告，以此迴避聯合國對香港人權狀況的監察。

民陣指出，嚴正呼籲香港政府在2019年9月28日前向聯合國提交第四份報告，交代近年香港的人權狀況，包括示威、集會、遊行和政治參與權利受到打壓；民選議員被取消議員資格、候選人被剝奪參選資格；新聞及言論自由受壓制；當局攝錄監控市民侵犯個人私隱；警務人員施行酷刑、暴力、濫權和侵犯婦女老弱，其中包括性侵犯；執法因政見不同而有嚴重不公；警方更縱容惡勢力無差別毆打市民；被捕人士在保障人身安全、獲得適當醫療和法律諮詢等各方面的權利備受侵犯，並受到政治檢控等等。

如果香港政府在此日期前沒有向聯合國提交報告，民陣連署書中指出，我們將會強烈呼籲聯合國人權事務委員會對香港啟動無報告下聆訊審議的程序，迫使港府在香港事態進一步惡化成人道災難之前，盡早正視一切倒退中的人權問題，尋求解決之道，煞止香港目前全面的人權倒退，有效保障香港的法治和其他公民和政治權利，回復以往基於普世價值的和平，光復香港。

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