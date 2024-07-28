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德國排球男神大秀旅遊必需品 《排球少年》Q版娃娃名列其中

德國男排選手克里克（Tobias Krick），日前分享自己的各種「旅遊必帶物品」，其中有一隻《排球少年!!》的角色Q版娃娃。（圖擷取自@tobiaskrick IG，本報合成）

德國男排選手克里克（Tobias Krick），日前分享自己的各種「旅遊必帶物品」，其中有一隻《排球少年!!》的角色Q版娃娃。（圖擷取自@tobiaskrick IG，本報合成）

2024/07/28 23:20

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運如火如荼進行中，民眾除了觀賞精彩刺激的運動賽事，實力與高顏值兼具的各項目選手，也是眾人矚目的焦點。日前與日本男排上演一場驚心動魄的5局大戰的德國男排，其中有一名身材高挑、外型俊俏的選手引起關注，更有網友發現，這名選手日前分享自己的旅遊必需品時，裡面竟有《排球少年!!》的角色Q版娃娃，反差萌感瞬間掀起熱議。

在巴黎奧運引起關注的德國男排選手，是背號21號、年僅25歲的中間手克里克（Tobias Krick），他不僅有著高達210公分的驚人身高與出色球技，還有十分迷人的俊美外型。據悉，巴黎奧運正式開幕前，Volleyball World曾發文整理當今在IG擁有「百萬粉絲追蹤」的男排選手名單，克里克當時就以近120萬人追蹤名列其中；另外，他在TikTok上也高達510萬人追蹤。

另外，從克里克平時分享的照片、影音顯示，他不僅熱愛排球運動，還是一名喜歡日本動漫文化的宅男，尤其喜愛風靡全世界的運動漫畫《排球少年!!》。根據克里克本月17日在IG發布一段影片，他對著鏡頭從自己的旅遊包包內，依序拿出自己的「個人旅遊必帶物品」，其中一個必帶物品，竟是一隻《排球少年!!》裡名為「月島螢」、模楊十分可愛的Q版角色娃娃。

克里克解釋，這隻娃娃是他的一位日本球迷，特別送給自己的小禮物，另透露，「很常有人說我小時候長得有點像這個角色，因為我那時候也戴著一副眼鏡」，這段影片隨著巴黎奧運比賽開打，在網上掀起各國網友熱烈討論、分享，「真人版」、「好可愛喔！」、「宅宅也有帥哥」、「他們都是中間手」、「代自己推上國際賽場」、「超可愛的隨身吉祥物」、「這個娃娃能在哪裡買到呢？」。

背號21號、年僅25歲的德國男排中間手克里克，有著出色球技、俊俏的外型，在IG上更擁有近120萬名粉絲追蹤。（圖擷取自維基百科）

背號21號、年僅25歲的德國男排中間手克里克，有著出色球技、俊俏的外型，在IG上更擁有近120萬名粉絲追蹤。（圖擷取自維基百科）

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