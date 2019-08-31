續推台灣入聯！ 宣達團9/7紐約大遊行 邀港人齊對中國抗議

2019-08-31 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會將於9月17日開議，台灣聯合國協進會今年將再度組團，前往美國紐約、華府與加拿大多倫多為「台灣入聯」發聲，預計9月7日在紐約舉辦入聯大遊行，以中國駐紐約總領事館為遊行活動終點。

第74屆聯合國大會將於9月17日在紐約總部開議，我國外交部日前表示，今年政府決定以「臺灣為全球落實SDGs之重要夥伴」作為主題推案，除洽請友邦在聯大總辯論期間為台執言，也請友邦聯名致函給聯合國秘書長，敦促聯合國解決台灣人民被排除在聯合國體系外的問題。

在民間方面，台灣聯合國協進會也將再度組團，前往美國為台灣發聲。台灣聯合國協進會發言人曾琮愷表示，「台灣加入聯合國宣達團」至今已推動十幾年，今年是第17次活動，宣達團將於9月6日啟程前往紐約、華府，舉辦入聯遊行，並拜會美國國會議員，希望讓美國國會議員、政府官員、智庫與民間，了解到台灣入聯的決心。

今年宣達團的重點活動，為9月7日於紐約舉行的入聯大遊行，曾琮愷指出，「這次將以中國駐紐約總領事館為遊行活動終點」；目前正值香港反送中抗爭，曾還呼籲，「這次遊行也特別邀請香港人士一同參與，歡迎遭受中國壓迫的圖博、維吾爾族、香港、中國民運人士，一起站出來向中國表達抗議」。

最後，關於屏東枋寮鄉政顧問李孟居，近日赴港後失蹤，曾琮愷表示，李孟居也是台灣聯合國協進會理事，他在香港參加活動後，進入中國時「被失蹤」，此行也會向美國國會議員及官員表達，希望協助營救李孟居。

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