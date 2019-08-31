反送中》示威者衝撞立法會 水砲車首次噴出藍色水柱

2019-08-31 19:00

首次上稿 18:15

更新時間 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）原訂今（31）日發起遊行，但警方昨（30）日不僅發出反對通知書，更接連逮捕多名異議人士，被認為是「營造白色恐怖」。雖然遊行被警方攔阻，港人仍自主發起聲稱屬宗教集會的「為香港罪人祈禱大遊行」，還有YouTuber聲稱會在港島多處舉辦「見面會」。

【18:50】旺角警署出動20名鎮暴警察，檢查市民身分證。

【18:20】有2輛水砲車從中聯辦駛出，疑似準備夾攻示威者。港府發出新聞稿，指激進暴力示威者佔據金鐘夏愨道，破壞立法會大樓，多次投擲汽油彈、腐蝕性液體及磚頭。警方多次警告示威者停止違法行為無效，警方已使用「最低武力」，包括顏色水及催淚煙驅散示威者。

【18:00】示威者向添華道充水式護欄的後方投擲燃燒彈，放出「Fuck the Popo（警察）」的音樂譴責香港警察，金鐘政總的充水式護欄後方出現火光，警方舉起黑旗，並以催淚彈回擊。

【17:52】警方曾在25日使用水砲車衝擊示威者設下的路障，今天的水砲車則是首次噴出藍色水柱。由於藍色顏料會殘留在示威者身上，因此如果日後警察有需要，可以此作為辨識當時此人是否在現場的依據，進行拘捕。不過示威者並未後退，反而拾起催淚彈擲向解放軍軍營。

【17:50】示威者試圖撞開立法會的大閘門。

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