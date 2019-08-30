關心反送中 李孟居赴中疑「被失蹤」

2019-08-30

〔記者陳彥廷、鍾麗華／綜合報導〕屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居赴港旅遊卻失聯多日，疑似「被失蹤」，李與友人的通聯紀錄顯示他曾到香港街頭關心「反送中」，最後的通聯畫面停在深圳，且有大批解放軍坦克、軍車集結，家屬昨天透過管道向中國公安了解，中國卻說查無此人，李孟居的下落更加令人擔憂。

最後通聯畫面停在深圳

李孟居八月十八日赴港，原定廿日返台，廿七日再轉赴印尼日惹地區，與枋寮鄉長陳亞麟會面並一同參與國際會議，但最後通聯停在廿日，接著音訊全無，也未在印尼現身，直到昨天家屬確認李從皇崗口岸進入深圳，擔心無緣無故「被失蹤」。

據悉，李孟居十九、廿日確實在深圳出現，甚至還與人談生意，卻疑似因為手機中有中國敏感性的照片而「被失蹤」，香港人經營的「抗爭少女」臉書粉絲專頁昨po文請大家協尋，甚至指出類似李孟居的「被失蹤」已非個案。

李孟居傳給友人的照片顯示，李孟居十八日到香港出遊，晚上到反送中現場，並拍照留念，廿日的手機影像有解放軍裝甲車、軍用卡車的照片，無法確認是分享或自攝，但擔憂就是這些照片遭中國羅織罪名。

與李多年好友的陳亞麟指出，李廿七日未現身印尼，他已通報台灣陸委會及香港的朋友幫忙找，但失聯這麼久，實在令人擔心，加上家屬還被公安唬弄李沒在深圳，明顯在隱藏事端，台人赴深、港旅遊竟發生這種事，台灣當局應正視。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會表示，我方已透過刑事局、海基會等管道，向陸方查詢，但陸方尚無回應。海基會指出，已發函給海協會請求協助。

邱垂正說，目前疑似失蹤案例只有這一件，家屬稱當事人在香港期間還有保持聯繫，入境中國大陸後就失聯，我方已透過管道聯繫中國大陸與香港政府，盼找到下落，讓他早日平安回台。被問到此是否「李明哲案」翻版？邱垂正強調，「我們不願過度揣測這個案」。

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