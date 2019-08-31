影片曝光！ 大批特警、武警凌晨開進深圳

2019-08-31 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續延燒，中國政府近日傳出「全面備戰」抗爭活動，利用官媒進行文攻武嚇，繼解放軍現身香港街頭。對此，有深圳市民拍下今（31）日凌晨又有大批公安、特警、武警開進深圳嚴陣以待，警方表示，「亂港暴徒」欲計畫「決一死戰」。

綜合中媒報導，中國官媒29日高調報導人民解放軍駐港部隊，自當天凌晨展開其第22次輪換行動，報導指出，深圳灣大橋附近大批部隊集結進行防暴演練，喊聲震天，場面激烈。

據了解，深圳市民今天凌晨拍到，又有大批公安特警、武警車輛開進深圳戒備。中媒指出，香港警方今天中午已調動2輛水炮車及3輛「銳武」裝甲車抵達西區中聯辦對街戒備，防止突發事件發生。

根據《文匯報》 報導，亂港暴徒欲在今日「決一死戰」，衝擊目標包括位於西環的中聯辦、西九龍高鐵站、主要交通要道設施，以及各區警署和警察會所等。

報導指出，港島總區指揮官郭柏聰方昨日證實，有情報顯示這次遊行將有暴力示威者做出「嚴重危害公眾安全行為」，包括使用弓箭、打魚槍、電槍、用火藥推動的釘槍、意圖製造粉塵爆炸。

郭柏聰強調，若今日有違法行為發生，警方會在適當時候使用適當武力制止暴力行為，並呼籲市民切勿參與暴力、非法集會遊行，重申違法集會及遊行的控罪，最高刑罰各可判監5年。

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