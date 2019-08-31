無懼大搜捕！香港「為罪人祈禱」遊行登場（不斷更新）

2019-08-31 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）原訂今（31）日發起遊行，但警方昨（30）日不僅反對遊行，更接連逮捕多名異議人士，被認為是「營造白色恐怖」。

綜合港媒報導，雖然遊行遭反對，今（31）日依然有民眾發起「為香港罪人祈禱大遊行」，並在海報上印有香港特首林鄭月娥的圖像，試圖以「宗教活動」避開違法可能性。不過港警昨日指稱，公安條例只豁免宗教集會，不包括遊行。

【10:00】港鐵宣布，下午1時30分起關閉西營盤站。

【11:42】香港運輸署宣布，香港西環地區及中聯辦周邊多條主要道路暫時封閉。

【12:25】2輛水砲車及3輛裝甲車停於中聯辦附近，並有警員駐守。

【12:30】大批香港民眾湧入「為香港罪人祈禱大遊行」起點「修頓球場」，並坐滿球場的5個看台。場內不時響起「Sing hallelujah to the lord」等聖歌歌聲。

【12:45】多名警員進入修頓球場舉黃旗，警告該處為非法集會，並隨即離去。

【13:16】現場有持神學院旗幟的人士，呼籲群眾前往鄰近的「循道衛理香港堂」祈禱，大批群眾遂離開球場步行前往。

【13:30】大批群眾抵達循道衛理香港堂，並於堂外持續唱聖歌長達約25分鐘。堂外的祈禱帶領人表示，下一站是警察總部，強調「沒人帶你們去，你們自己想辦法過去」。

【14:00】群眾陸續抵達警察總部，聚集於大門外唱聖歌。警方舉出黃旗，警告現場集會違法。

【14:13】群眾漸漸離開警總，步行前往中環金鐘道一帶。由於人潮過多，金鐘道交通略有受阻。

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