噁！中國飯店拍賣莫文蔚住過的「原味房間」 稱餘香尚在...

2019-08-30 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕金曲歌后莫文蔚日前在中國恩施舉辦演場會，入住當地一間飯店，不料在演唱會結束後，這間飯店競標莫文蔚住過的房間，強調「餘溫尚存餘香尚在」，還能帶走莫文蔚用過的毛巾等一次性用品，引發爭議。

綜合中國媒體報導，本月24日金曲歌后莫文蔚首度在中國湖北的恩施舉辦演唱會，入住當地一間知名飯店「恩施瑞享國際酒店」，不料在演唱會結束後，該飯店竟出現一則競標莫文蔚住過的房間的廣告，稱「莫女神離開恩施了，但入住的房間還在，餘溫尚存餘香尚在，今夜等著您」。

這間莫文蔚「原味房間」底價一晚8800元人民幣（約新台幣3萬8千多元），每次喊價500元人民幣（2188元新台幣），文案強調「客房內女神睡過的床上用品（床墊除外）及浴室毛巾和相應的一次性用品皆可帶走」。

消息曝光後立刻引發許多網友痛批，稱飯店低俗沒有下限，恩施演唱會主辦單位也發聲明痛批：「該酒店作為全球知名品牌，作為恩施五星高端酒店，罔顧自己的品牌形象，拍賣房間的做法已嚴重損害莫文蔚小姐的形象，宣傳圖片上的文案更是挑戰大眾的道德底線」。

連當地政府都注意到這項消息，展開調查；對此，「恩施瑞享國際酒店」發生致歉，承認是為了利用名人效應進行營銷，為這此競標「原味房間」所帶來的不良社會影響向外界道歉。

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