殘忍！中國動物園員工打死野獾還拖行 園方回應了…

2019-08-29 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省大連森林動物園日前被遊客爆出「動物園員工打死野獾」一事，這名遊客還目擊員工將死去的獾拖行好幾公尺，並附上目擊影片，引發網友熱議。大連森林動物園也對此回覆，處置失當，已嚴肅處理涉案工作人員。

綜合中媒報導，這名遊客15日撞見動物園員工打死野生獾，將過程錄下，影片中，穿著藍色上衣的工作人員將打死的野生獾從草叢丟至地面，再把繩子綁在獾的身上，拉了好幾公尺。

遊客懷疑工作人員處理方式過於粗爆，認為遭工作人員打死的獾可能是「國家保護動物」，因而將影片上傳，希望追究相關責任。影片曝光後，網友紛紛撻伐，認為「動物園不可能沒有捕捉動物的工具」。

大連森林動物園27日對此澄清，野獾並非「國家保護動物」，回應道「該獾性情凶猛，多次損壞園內飼養設施，對我園部分飼養動物也存在嚴重威脅，並有傷及遊客的風險，還強調，工作人員在捕獲過程中由於遭遇獾的攻擊，情急之下才將其擊倒。」

大連森林動物園指出，這名綠化工人對獾的處置確有失當，已對合作單位進行通報，並對其所屬人員進行強化教育和培訓。合作單位也依據相關規定對涉事綠化工人進行了嚴肅處理。

消息曝光後，網友紛紛表示不能接受園方的處理方式，認為「園方將責任推到工作人員身上」、「官網上寫著『愛護野生動物』，顯得十分諷刺」，也有網友認為園方處理沒有錯，不處理恐傷及員工、遊客。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法