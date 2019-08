還有人在租DVD？ Netflix已租出第50億張

2019-08-29 17:05

〔即時新聞/綜合報導〕網路串流影音平台盛行,徹底改變大眾的觀影習慣,不過Netflix日前在官方推特「DVD Netflix」宣布,已經租出第50億張DVD,顯示DVD市場並未死去。

據《數位時代》報導,Netflix起初靠DVD租賃服務起家,儘管後來串流平台興起讓DVD逐漸式微,Netflix的DVD業務也持續營運至今。

報導指出,雖然Netflix DVD的用戶數量已從2011年的1400萬降到240萬,租賃據點也從50個減少到只剩17個,不過依舊保持盈利,Netflix今年第2季財報顯示,DVD租賃產生近4600萬美元(約新台幣14億元)的利潤,雖佔比不高,但已比很多虧損中的串流影片平台狀況更佳。

據傳,百視達曾有收購Netflix的機會,2000年大幅虧損的Netflix希望百視達能以5000萬美元(約新台幣16億元)的價格收購他們,卻遭到拒絕。沒想到2013年百視達在美國的所有店面都關閉了,同年Netflix推出熱門影集《紙牌屋 House of Cards》改變整個串流影音平台的市場方向,如今其市值已超過1200億美元(約新台幣3.8兆元)。

5,000,000,000 shipments. F I V E B I L L I O N .



The most heartfelt thank you to our incredible members that have been with us for the past 21 years of DVD Netflix. Five billion discs delivered is a huge milestone and we owe it all to our amazing members and team members. pic.twitter.com/Eg1bjEMtcx