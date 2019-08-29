還有人在租DVD？ Netflix已租出第50億張

2019-08-29 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕網路串流影音平台盛行，徹底改變大眾的觀影習慣，不過Netflix日前在官方推特「DVD Netflix」宣布，已經租出第50億張DVD，顯示DVD市場並未死去。

據《數位時代》報導，Netflix起初靠DVD租賃服務起家，儘管後來串流平台興起讓DVD逐漸式微，Netflix的DVD業務也持續營運至今。

報導指出，雖然Netflix DVD的用戶數量已從2011年的1400萬降到240萬，租賃據點也從50個減少到只剩17個，不過依舊保持盈利，Netflix今年第2季財報顯示，DVD租賃產生近4600萬美元（約新台幣14億元）的利潤，雖佔比不高，但已比很多虧損中的串流影片平台狀況更佳。

據傳，百視達曾有收購Netflix的機會，2000年大幅虧損的Netflix希望百視達能以5000萬美元（約新台幣16億元）的價格收購他們，卻遭到拒絕。沒想到2013年百視達在美國的所有店面都關閉了，同年Netflix推出熱門影集《紙牌屋 House of Cards》改變整個串流影音平台的市場方向，如今其市值已超過1200億美元（約新台幣3.8兆元）。

5,000,000,000 shipments. F I V E B I L L I O N .



The most heartfelt thank you to our incredible members that have been with us for the past 21 years of DVD Netflix. Five billion discs delivered is a huge milestone and we owe it all to our amazing members and team members. pic.twitter.com/Eg1bjEMtcx — DVD Netflix （@dvdnetflix） 2019年8月26日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法